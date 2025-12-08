Все рецепты
Морковь по-корейски на скорую рука: рецепт идеальной закуски для новогоднего стола
Морковь по-корейски – одна из самых вкусных и легких закусок, которая ко всему и готовится очень быстро. Достаточно всего лишь натереть морковь, добавить специи, чеснок и горячее масло.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной моркови по-корейски со специями, чесноком и горячим маслом.
Ингредиенты:
- 1 кг моркови
- 5 зубчиков чеснока
Заправка:
- 1 ст. л. соли
- 3 ст. л. сахара
- 1 ст. л. кориандра
- 1 ст. л. паприки
- 0,5 ч. л. красного перца Чили
- 5 ст. л. растительного масла
- 7 ст. л. уксуса
Способ приготовления:
1. Морковь натрите на терке. Добавьте натертый чеснок.
2. Масло подогрейте, добавьте соль, сахар и специи, перемешайте и добавьте уксус.
3. Горячей заправкой залить морковь с чесноком, хорошо перемешайте.
