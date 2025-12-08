Морковь по-корейски – одна из самых вкусных и легких закусок, которая ко всему и готовится очень быстро. Достаточно всего лишь натереть морковь, добавить специи, чеснок и горячее масло.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной моркови по-корейски со специями, чесноком и горячим маслом.

Ингредиенты:

1 кг моркови

5 зубчиков чеснока

Заправка:

1 ст. л. соли

3 ст. л. сахара

1 ст. л. кориандра

1 ст. л. паприки

0,5 ч. л. красного перца Чили

5 ст. л. растительного масла

7 ст. л. уксуса

Способ приготовления:

1. Морковь натрите на терке. Добавьте натертый чеснок.

2. Масло подогрейте, добавьте соль, сахар и специи, перемешайте и добавьте уксус.

3. Горячей заправкой залить морковь с чесноком, хорошо перемешайте.

