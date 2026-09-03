Морковь по-корейски по-новому: делимся рецептом очень вкусной и бюджетной закуски

Морковь по-корейски – вкусная, легкая, быстрая в приготовлении закуска. Готовить ее можно со специями, горячим маслом, уксусом, чесноком. А для яркого вкуса добавить можно кунжут.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной моркови по-корейски, с чесноком, специями и кунжутом.

Ингредиенты на 1 кг моркови:

1 кг моркови

1 ч.л. соли

1 ст.л. сахара

2 ст.л. яблочного уксуса

1 ч.л. черного перца (если любите острое)

2 зуб. чеснока

20 г специй для корейской моркови

2-3 ст.л. кунжута по желанию

100 мл растительного масла (подогреваем до закипания)

Способ приготовления:

1. Натрите морковь.

2. Добавьте специи, масло подогрейте, полейте морковь, добавьте кунжут, перемешайте.

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