Морковь по-корейски по-новому: делимся рецептом очень вкусной и бюджетной закуски
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Морковь по-корейски – вкусная, легкая, быстрая в приготовлении закуска. Готовить ее можно со специями, горячим маслом, уксусом, чесноком. А для яркого вкуса добавить можно кунжут.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной моркови по-корейски, с чесноком, специями и кунжутом.
Ингредиенты на 1 кг моркови:
- 1 кг моркови
- 1 ч.л. соли
- 1 ст.л. сахара
- 2 ст.л. яблочного уксуса
- 1 ч.л. черного перца (если любите острое)
- 2 зуб. чеснока
- 20 г специй для корейской моркови
- 2-3 ст.л. кунжута по желанию
- 100 мл растительного масла (подогреваем до закипания)
Способ приготовления:
1. Натрите морковь.
2. Добавьте специи, масло подогрейте, полейте морковь, добавьте кунжут, перемешайте.
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