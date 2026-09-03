Морковь по-корейски по-новому: делимся рецептом очень вкусной и бюджетной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
894
Морковь по-корейски
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Морковь по-корейски – вкусная, легкая, быстрая в приготовлении закуска. Готовить ее можно со специями, горячим маслом, уксусом, чесноком. А для яркого вкуса добавить можно кунжут.

Морковь по-корейски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной моркови по-корейски, с чесноком, специями и кунжутом. 

Ингредиенты на 1 кг моркови:

  • 1 кг моркови
  • 1 ч.л. соли
  • 1 ст.л. сахара
  • 2 ст.л. яблочного уксуса
  • 1 ч.л. черного перца (если любите острое)
  • 2 зуб. чеснока
  • 20 г специй для корейской моркови
  • 2-3 ст.л. кунжута по желанию
  • 100 мл растительного масла (подогреваем до закипания)

Способ приготовления:

1. Натрите морковь. 

Ингредиенты для закуски

2. Добавьте специи, масло подогрейте, полейте морковь, добавьте кунжут, перемешайте.

Готовое блюдо

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