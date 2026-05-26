Все рецепты
Морковный полезный салат в азиатском стиле: рецепт очень вкусного блюда за 1 минут
Сырая морковь – лучший овощ для приготовления вкусных и полезных салатов и закусок. Еще из нее можно готовить намазки, десерты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из сырой моркови, с кунжутом.
Ингредиенты:
- 1 шт. средняя морковь (100-130 г )
- зеленый лук
- кунжут
Заправка:
- 1 ст.л. уксус
- 1 ст.л. соевый соус
- 1 ст.л. растительное масло
- 1-2 ч.л. мед
- 1 ст.л. сок лимона
Способ приготовления:
1. Морковь порежьте слайсами. Добавьте лук, кунжут.
2. Смешайте все для заправки и полейте морковь, перемешайте и можно есть, а можно поставить в холодильник.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: