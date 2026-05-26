Морковный полезный салат в азиатском стиле: рецепт очень вкусного блюда за 1 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
396
Сырая морковь – лучший овощ для приготовления вкусных и полезных салатов и закусок. Еще из нее можно готовить намазки, десерты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из сырой моркови, с кунжутом. 

Ингредиенты: 

  • 1 шт. средняя морковь (100-130 г )
  • зеленый лук 
  • кунжут 

Заправка:

  • 1 ст.л. уксус
  • 1 ст.л. соевый соус
  • 1 ст.л. растительное масло
  • 1-2 ч.л. мед
  • 1 ст.л. сок лимона

Способ приготовления: 

1. Морковь порежьте слайсами. Добавьте лук, кунжут.

2. Смешайте все для заправки и полейте морковь, перемешайте и можно есть, а можно поставить в холодильник.

