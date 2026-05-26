Сырая морковь – лучший овощ для приготовления вкусных и полезных салатов и закусок. Еще из нее можно готовить намазки, десерты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из сырой моркови, с кунжутом.

Ингредиенты:

1 шт. средняя морковь (100-130 г )

зеленый лук

кунжут

Заправка:

1 ст.л. уксус

1 ст.л. соевый соус

1 ст.л. растительное масло

1-2 ч.л. мед

1 ст.л. сок лимона

Способ приготовления:

1. Морковь порежьте слайсами. Добавьте лук, кунжут.

2. Смешайте все для заправки и полейте морковь, перемешайте и можно есть, а можно поставить в холодильник.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: