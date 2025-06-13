Намазка – это вариант очень бюджетной и простой закуски, которую вы можете приготовить за считанные минуты. Для основы прекрасно подойдет рыба: сельдь или слабосоленая скумбрия. Вместо классического рецепта с майонезом стоит использовать крем-сыр – так будет значительно полезнее.

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Идея приготовления вкусной рыбной намазки опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Подойдет и для праздничного стола, и на каждый день.

Ингредиенты:

филе сельди или слабосоленой скумбрии – 2 шт.

вареные яйца – 2 шт.

крем-сыр – 2 ст.л.

укроп

лимонный сок – по вкусу

молотый перец

Способ приготовления:

1. Филе сельди без кожицы и костей, взбить импульсно блендером или пропустить через мясорубку.

2. Так же измельчить яйца.

3. Укроп мелко порезать и добавить к измельченным яйцам и рыбе.

4. Полить все лимоном, добавить перец и крем-сыр.

5. Все хорошо перемешать.

6. Подавать с вкусным свежим или подсушенным хлебом.

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