Можно приготовить из сельди или из скумбрии: делимся рецептом бюджетной рыбной закуски на бутерброды
Намазка – это вариант очень бюджетной и простой закуски, которую вы можете приготовить за считанные минуты. Для основы прекрасно подойдет рыба: сельдь или слабосоленая скумбрия. Вместо классического рецепта с майонезом стоит использовать крем-сыр – так будет значительно полезнее.
Идея приготовления вкусной рыбной намазки опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Подойдет и для праздничного стола, и на каждый день.
Ингредиенты:
- филе сельди или слабосоленой скумбрии – 2 шт.
- вареные яйца – 2 шт.
- крем-сыр – 2 ст.л.
- укроп
- лимонный сок – по вкусу
- молотый перец
Способ приготовления:
1. Филе сельди без кожицы и костей, взбить импульсно блендером или пропустить через мясорубку.
2. Так же измельчить яйца.
3. Укроп мелко порезать и добавить к измельченным яйцам и рыбе.
4. Полить все лимоном, добавить перец и крем-сыр.
5. Все хорошо перемешать.
6. Подавать с вкусным свежим или подсушенным хлебом.
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