Пирог из лаваша

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных и быстрых пирогов, а также закусок, выпечки и даже десертов. Еще лаваш можно приготовить самостоятельно из муки и воды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного пирога с фаршем из лаваша.

Ингредиенты:

тонкий лаваш 5-6 листов

фарш 700г

лук 1 шт

сванская соль 1 ч.л.

лимонный перец 1 ч.л.

растопленное масло 50г

Заливка:

яйца 2 шт

сметана 3 ст.л.

майонез 2 ст.л.

сыр 50г

соль, лимонный перец

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте тертый лук, специи, перемешайте.

2. Выложите на каждый лист лаваша немного фарша, скатайте в трубочки.

3. Выложите в форму, залейте заливкой и выпекайте 45 минут при 180С.

