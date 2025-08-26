Мясной пирог из лаваша за 10 минут: рецепт вкусной домашней выпечки без заморочек

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных и быстрых пирогов, а также закусок, выпечки и даже десертов. Еще лаваш можно приготовить самостоятельно из муки и воды. 

Пирог из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного пирога с фаршем из лаваша. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • тонкий лаваш 5-6 листов
  • фарш 700г
  • лук 1 шт
  • сванская соль 1 ч.л.
  • лимонный перец 1 ч.л.
  • растопленное масло 50г

Заливка:

  • яйца 2 шт
  • сметана 3 ст.л.
  • майонез 2 ст.л.
  • сыр 50г
  • соль, лимонный перец

Способ приготовления: 

1. В фарш добавьте тертый лук, специи, перемешайте.

Основа для пирога

2. Выложите на каждый лист лаваша немного фарша, скатайте в трубочки.

Сколько готовить пирог

3. Выложите в форму, залейте заливкой и выпекайте 45 минут при 180С.

Готовый пирог

