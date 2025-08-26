Все рецепты
Мясной пирог из лаваша за 10 минут: рецепт вкусной домашней выпечки без заморочек
Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных и быстрых пирогов, а также закусок, выпечки и даже десертов. Еще лаваш можно приготовить самостоятельно из муки и воды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного пирога с фаршем из лаваша.
Ингредиенты:
- тонкий лаваш 5-6 листов
- фарш 700г
- лук 1 шт
- сванская соль 1 ч.л.
- лимонный перец 1 ч.л.
- растопленное масло 50г
Заливка:
- яйца 2 шт
- сметана 3 ст.л.
- майонез 2 ст.л.
- сыр 50г
- соль, лимонный перец
Способ приготовления:
1. В фарш добавьте тертый лук, специи, перемешайте.
2. Выложите на каждый лист лаваша немного фарша, скатайте в трубочки.
3. Выложите в форму, залейте заливкой и выпекайте 45 минут при 180С.
