Мясные бризоли по-новому: делимся рецептом сытного и бюджетного блюда
Самое простое, сытное и вкусное блюдо из мясного фарша – бризоли. Для яркого вкуса можно добавить зелень, чеснок, обязательно специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных бризолей с мясным фаршем.
Ингредиенты:
- 1 уп. вафель
- 350 г куриного фарша
- 2 дольки чеснока
- 1 небольшой лук
- зелень, у меня укроп
- 4 яйца
- масло, соль, перец, специи по желанию
Способ приготовления:
1. Смешиваем фарш с нарезанным луком, зеленью, натертым чесноком, солим, перчим, по желанию добавляем специи по вкусу.
2. На 1 вафельку намазываем мясной фарш, 1/2 ст.л. и накрываем сверху еще одной вафелькой.
3. Яйца взбалтываем и подсаливаем. Обмокните вафли с фаршем в яйца и жарим на растительном масле до золотистости.
