Мясные бризоли по-новому: делимся рецептом сытного и бюджетного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
192
Рецепт блюда

Самое простое, сытное и вкусное блюдо из мясного фарша – бризоли. Для яркого вкуса можно добавить зелень, чеснок, обязательно специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных бризолей с мясным фаршем.

Ингредиенты: 

  • 1 уп. вафель
  • 350 г куриного фарша
  • 2 дольки чеснока
  • 1 небольшой лук
  • зелень, у меня укроп
  • 4 яйца
  • масло, соль, перец, специи по желанию

Способ приготовления: 

1. Смешиваем фарш с нарезанным луком, зеленью, натертым чесноком, солим, перчим, по желанию добавляем специи по вкусу.

2. На 1 вафельку намазываем мясной фарш, 1/2 ст.л. и накрываем сверху еще одной вафелькой.

3. Яйца взбалтываем и подсаливаем. Обмокните вафли с фаршем в яйца и жарим на растительном масле до золотистости.

