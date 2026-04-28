Самое простое, сытное и вкусное блюдо из мясного фарша – бризоли. Для яркого вкуса можно добавить зелень, чеснок, обязательно специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных бризолей с мясным фаршем.

Ингредиенты:

1 уп. вафель

350 г куриного фарша

2 дольки чеснока

1 небольшой лук

зелень, у меня укроп

4 яйца

масло, соль, перец, специи по желанию

Способ приготовления:

1. Смешиваем фарш с нарезанным луком, зеленью, натертым чесноком, солим, перчим, по желанию добавляем специи по вкусу.

2. На 1 вафельку намазываем мясной фарш, 1/2 ст.л. и накрываем сверху еще одной вафелькой.

3. Яйца взбалтываем и подсаливаем. Обмокните вафли с фаршем в яйца и жарим на растительном масле до золотистости.

