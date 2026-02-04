Мясные бризоли по-новому: рецепт настоящего кулинарного "хамелеона" на каждый день и для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,8 т.
Рецепт блюда

Мясные бризоли — это настоящий кулинарный "хамелеон". По сути, это не конкретное блюдо, а способ приготовления: запекание или обжаривание мяса (или фарша) в яичном омлете с вафельной основой. И этот метод и делает блюдо лучшей альтернативой котлетам.

Редакция FoodOboz рецептом очень сытных и вкусных бризолей с мясным фаршем, которые готовятся 10 минут. 

Ингредиенты: 

  • фарш 
  • вафли 
  • сыр твердый 
  • соль, перец
  • лук
  • яйца
  • масло растительное 

Способ приготовления: 

1. Смешайте фарш с луком, специями, перемешайте.

2. Намажьте фарш на вафли, присыпьте тертым твердым сыром, порежьте вафли.

3. Обмокните в яичный кляр и пожарьте.

