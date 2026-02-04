Мясные бризоли — это настоящий кулинарный "хамелеон". По сути, это не конкретное блюдо, а способ приготовления: запекание или обжаривание мяса (или фарша) в яичном омлете с вафельной основой. И этот метод и делает блюдо лучшей альтернативой котлетам.

Редакция FoodOboz рецептом очень сытных и вкусных бризолей с мясным фаршем, которые готовятся 10 минут.

Ингредиенты:

фарш

вафли

сыр твердый

соль, перец

лук

яйца

масло растительное

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш с луком, специями, перемешайте.

2. Намажьте фарш на вафли, присыпьте тертым твердым сыром, порежьте вафли.

3. Обмокните в яичный кляр и пожарьте.

