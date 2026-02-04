Все рецепты
Мясные бризоли по-новому: рецепт настоящего кулинарного "хамелеона" на каждый день и для праздничного стола
Мясные бризоли — это настоящий кулинарный "хамелеон". По сути, это не конкретное блюдо, а способ приготовления: запекание или обжаривание мяса (или фарша) в яичном омлете с вафельной основой. И этот метод и делает блюдо лучшей альтернативой котлетам.
Редакция FoodOboz рецептом очень сытных и вкусных бризолей с мясным фаршем, которые готовятся 10 минут.
Ингредиенты:
- фарш
- вафли
- сыр твердый
- соль, перец
- лук
- яйца
- масло растительное
Способ приготовления:
1. Смешайте фарш с луком, специями, перемешайте.
2. Намажьте фарш на вафли, присыпьте тертым твердым сыром, порежьте вафли.
3. Обмокните в яичный кляр и пожарьте.
