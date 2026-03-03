Все рецепты
Мясные бризоли с очень вкусной начинкой: самый простой рецепт блюда, которое проще за котлеты
Самое простое и сытное блюдо из фарша – бризоли. К тому же готовится блюдо очень просто и для этого нужно всего лишь 10 минут. Для того, чтобы блюдо было сочным, готовые бризоли нужно хорошо протушить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных бризолей, которые можно готовить с любым фаршем.
Ингредиенты:
- вафли
- яйца 4 шт. для обжарки + майонез или сметана 1 ст.л. (по желанию добавить воду)
- масло для жарки
Ингредиенты для начинки:
- куриный фарш (филе и бедро) 700 г
- морковь 1 шт. большая
- лук 2 шт. средние
- сметана 2 ст.л.
- панировочные сухари 2 ч.л. с горкой
- зелень (укроп и петрушка) небольшой пучок
- яйцо 1 шт.
- соль 1 ч.л.
- черный перец молотый 1/2 или 1/3 ч.л.
- сухой чеснок 1 ч.л.
- итальянские травы 1 ч.л. (с горкой)
Способ приготовления:
1. К фаршу добавляем соль, перец, чеснок сухой, итальянские травы, яйцо, панировочные сухари, сметану, зелень, зажарку и перемешать.
2. Из вафель сформировать заготовки.
3. К яйцам добавить сметану или майонез и взболтать вилкой. Окунуть заготовки и обжарить на небольшом огне под закрытой крышкой до готовности с обеих сторон.
