Мясные бризоли с очень вкусной начинкой: самый простой рецепт блюда, которое проще за котлеты

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
630
Рецепт блюда

Самое простое и сытное блюдо из фарша – бризоли. К тому же готовится блюдо очень просто и для этого нужно всего лишь 10 минут. Для того, чтобы блюдо было сочным, готовые бризоли нужно хорошо протушить.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных бризолей, которые можно готовить с любым фаршем.

Ингредиенты:

  • вафли
  • яйца 4 шт. для обжарки + майонез или сметана 1 ст.л. (по желанию добавить воду)
  • масло для жарки

Ингредиенты для начинки:

  • куриный фарш (филе и бедро) 700 г
  • морковь 1 шт. большая
  • лук 2 шт. средние
  • сметана 2 ст.л.
  • панировочные сухари 2 ч.л. с горкой
  • зелень (укроп и петрушка) небольшой пучок
  • яйцо  1 шт.
  • соль 1 ч.л.
  • черный перец молотый 1/2 или 1/3 ч.л.
  • сухой чеснок 1 ч.л.
  • итальянские травы 1 ч.л. (с горкой)

Способ приготовления:

1. К фаршу добавляем соль, перец, чеснок сухой, итальянские травы, яйцо, панировочные сухари, сметану, зелень, зажарку и перемешать.

2. Из вафель сформировать заготовки. 

3. К яйцам добавить сметану или майонез и взболтать вилкой. Окунуть заготовки и обжарить на небольшом огне под закрытой крышкой до готовности с обеих сторон.

