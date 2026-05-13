Мясные рулетики из лаваша за 10 минут: рецепт идеального блюда для ужина
Самая лучшая основа для приготовления вкусных и легких закусок – лаваш. Готовить из него можно булочки, пироги, закуски, шаурму, лазанью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из лаваша с фаршем, которые готовятся очень просто.
Ингредиенты:
- 2 тортильи (или круглые лаваши)
- 400 г фарша
- по 1 ч.л. соли, паприки и чеснока
- нарезанная зелень
- 100 г сыра
Способ приготовления:
1. Смешайте фарш со специями.
2. Выложите фарш на лаваш, сверху присыпьте сыром, сверните, порежьте, после нанизывайте на шпажки.
