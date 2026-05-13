Самая лучшая основа для приготовления вкусных и легких закусок – лаваш. Готовить из него можно булочки, пироги, закуски, шаурму, лазанью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из лаваша с фаршем, которые готовятся очень просто.

Ингредиенты:

2 тортильи (или круглые лаваши)

400 г фарша

по 1 ч.л. соли, паприки и чеснока

нарезанная зелень

100 г сыра

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш со специями.

2. Выложите фарш на лаваш, сверху присыпьте сыром, сверните, порежьте, после нанизывайте на шпажки.

