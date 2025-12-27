Мясо по-французски с сыром и грибами: делимся простым рецептом

Мясо по-французски – классика, которую умеют готовить все. Для того, чтобы мясо было сочным, его нужно хорошо отбить, а для начинки идеально подойдут грибы, сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного и вкусного мяса по-французски с сыром и грибами.

Ингредиенты:

  • куриное филе 600-700 г
  • шампиньоны 300 г
  • лук 2 шт
  • твердый сыр 180 г
  • майонез 4-5 ст. л.
  • соль, перец по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Куриное филе разрежьте на пласты, немного отбиваю, солим и перчим.

2. Лук обжарьте до мягкости, добавьте грибы и жарьте до золотистости.

3. В форму выкладываем филе, сверху – грибы с луком, щедро смазываю майонезом, посыпаю сыром. Запекайте при 180°C 30-35 минут – до румяной корочки. 

