Мясо по-французски с сыром и грибами: делимся простым рецептом
Мясо по-французски – классика, которую умеют готовить все. Для того, чтобы мясо было сочным, его нужно хорошо отбить, а для начинки идеально подойдут грибы, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного и вкусного мяса по-французски с сыром и грибами.
Ингредиенты:
- куриное филе 600-700 г
- шампиньоны 300 г
- лук 2 шт
- твердый сыр 180 г
- майонез 4-5 ст. л.
- соль, перец по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Куриное филе разрежьте на пласты, немного отбиваю, солим и перчим.
2. Лук обжарьте до мягкости, добавьте грибы и жарьте до золотистости.
3. В форму выкладываем филе, сверху – грибы с луком, щедро смазываю майонезом, посыпаю сыром. Запекайте при 180°C 30-35 минут – до румяной корочки.
