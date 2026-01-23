Скумбрия – очень вкусная и полезная рыба, которую можно готовить по-разному: мариновать, тушить, готовить на огне и в духовке. Для того, чтобы рыба была без неприятного запаха, кулинары советуют удалить все косточки из рыбы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии с солью и сахаром.

Ингредиенты:

скумбрия 2 шт.

Маринад:

вода 1 л

чай черный цейлонский 3 ст. л.

соль 4 ст. л.

сахар 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Промойте рыбу, удалите голову и хвост, выпотрошите. Если замороженная – немного недоразморозьте, так легче резать.

2. Приготовьте марина: заварите чай, процедите, в горячую заварку добавьте соль и сахар, лавровый лист 2 шт, перец горошком перемешайте до растворения. Остудите и процедите.

3. Положите скумбрию в контейнер и залейте маринадом, чтобы полностью покрывал. Выньте рыбу, обсушите. Перед подачей смажьте немного маслом.

