На вкус, как копченная: рассказываем, как вкусно замариновать скумбрию при помощи одного ингредиента

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
54
На вкус, как копченная: рассказываем, как вкусно замариновать скумбрию при помощи одного ингредиента

Скумбрия – очень вкусная и полезная рыба, которую можно готовить по-разному: мариновать, тушить, готовить на огне и в духовке. Для того, чтобы рыба была без неприятного запаха, кулинары советуют удалить все косточки из рыбы. 

На вкус, как копченная: рассказываем, как вкусно замариновать скумбрию при помощи одного ингредиента

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии с солью и сахаром.

Ингредиенты:

  • скумбрия 2 шт.

Маринад:

  • вода 1 л
  • чай черный цейлонский 3 ст. л.
  • соль 4 ст. л.
  • сахар 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Промойте рыбу, удалите голову и хвост, выпотрошите. Если замороженная – немного недоразморозьте, так легче резать.

На вкус, как копченная: рассказываем, как вкусно замариновать скумбрию при помощи одного ингредиента

2. Приготовьте марина: заварите чай, процедите, в горячую заварку добавьте соль и сахар, лавровый лист 2 шт, перец горошком перемешайте до растворения. Остудите и процедите.

На вкус, как копченная: рассказываем, как вкусно замариновать скумбрию при помощи одного ингредиента

3. Положите скумбрию в контейнер и залейте маринадом, чтобы полностью покрывал. Выньте рыбу, обсушите. Перед подачей смажьте немного маслом.

На вкус, как копченная: рассказываем, как вкусно замариновать скумбрию при помощи одного ингредиента

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты