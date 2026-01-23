На вкус, как копченная: рассказываем, как вкусно замариновать скумбрию при помощи одного ингредиента
Скумбрия – очень вкусная и полезная рыба, которую можно готовить по-разному: мариновать, тушить, готовить на огне и в духовке. Для того, чтобы рыба была без неприятного запаха, кулинары советуют удалить все косточки из рыбы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии с солью и сахаром.
Ингредиенты:
- скумбрия 2 шт.
Маринад:
- вода 1 л
- чай черный цейлонский 3 ст. л.
- соль 4 ст. л.
- сахар 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Промойте рыбу, удалите голову и хвост, выпотрошите. Если замороженная – немного недоразморозьте, так легче резать.
2. Приготовьте марина: заварите чай, процедите, в горячую заварку добавьте соль и сахар, лавровый лист 2 шт, перец горошком перемешайте до растворения. Остудите и процедите.
3. Положите скумбрию в контейнер и залейте маринадом, чтобы полностью покрывал. Выньте рыбу, обсушите. Перед подачей смажьте немного маслом.
