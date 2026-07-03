Если вы хотите приготовить вкусный десерт без выпечки, идеальной основой для этого может быть сметана, желе, молоко, а также печенье.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого десерта из молока и желатина.

Ингредиенты:

Молоко 300 мл (100 мл для желатина + 200 мл в крем)

Желтки 3 шт.

Сахар 70 г

Ванильный сахар 10 г

Сметана 15% 350 г

Желатин 20 г

Тертый шоколад

Способ приготовления:

1. Желатин залить 100 мл молока и оставить набухать. Желтки смешать с сахаром и ванильным сахаром. Влить 200 мл молока, хорошо перемешать и поставить на небольшой огонь. Постоянно помешивая, довести массу до легкого кипения и сразу снять с плиты. Добавить набухший желатин и сметану, хорошо перемешать до однородной консистенции.

2. Перелить в форму, желательно силиконовую, и поставить в холодильник до полного застывания.

Перед подачей украсить тертым шоколадом!

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