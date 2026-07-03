На вкус, как мороженое: нежный десерт без выпекания из минимума продуктов
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Если вы хотите приготовить вкусный десерт без выпечки, идеальной основой для этого может быть сметана, желе, молоко, а также печенье.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого десерта из молока и желатина.
Ингредиенты:
- Молоко 300 мл (100 мл для желатина + 200 мл в крем)
- Желтки 3 шт.
- Сахар 70 г
- Ванильный сахар 10 г
- Сметана 15% 350 г
- Желатин 20 г
- Тертый шоколад
Способ приготовления:
1. Желатин залить 100 мл молока и оставить набухать. Желтки смешать с сахаром и ванильным сахаром. Влить 200 мл молока, хорошо перемешать и поставить на небольшой огонь. Постоянно помешивая, довести массу до легкого кипения и сразу снять с плиты. Добавить набухший желатин и сметану, хорошо перемешать до однородной консистенции.
2. Перелить в форму, желательно силиконовую, и поставить в холодильник до полного застывания.
Перед подачей украсить тертым шоколадом!
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