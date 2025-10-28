Вешенки – очень вкусные и сытные грибы, которые лучше всего запечь со специями и соусами. Еще из них можно готовить в кляре, а также жарить, готовить суп и салаты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных вешенок со специями и соусом.

Ингредиенты:

Грибы вешенки 400 г

Соевый соус 2 ст.л.

Масло

Перец чили, базилик, томаты

Сушеный чеснок 1 ч.л

Для соуса:

Черный перец горошком 1/2 ч.л.

Лук репчатый 1 шт.

Масло 40 г

Сушеный чеснок 1/2 ч.л.

Соевый соус 1 ст.л.

Вода 100 мл

Сливки 33% 100 мл

Перец молотый 1/4 ч.л.

Способ приготовления:

1. Зачистить грибы.

2. Смешать соевый соус и ароматное масло, добавить сушеный чеснок. Тщательно смазать грибы и поставить запекаться на 200С на 25 минут.

3. На сухой сковородке прогреть перец горошком. Добавить масло и лук. Жарить до готовности лука. Влить соевый соус и воду. Добавить чеснок и перец. Варить в течение 10 минут. Огонь включить на минимум и добавить сливки интенсивно смешивая 30 секунд.

Грибы полейте соусом и подавайте.

