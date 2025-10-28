На вкус, как мясо: запеченные грибы вешенки с вкусным соусом

Ирина Мельниченко
Запеченные грибы

Вешенки – очень вкусные и сытные грибы, которые лучше всего запечь со специями и соусами. Еще из них можно готовить в кляре, а также жарить, готовить суп и салаты. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных вешенок со специями и соусом. 

Ингредиенты:

  • Грибы вешенки 400 г
  • Соевый соус  2 ст.л.
  • Масло
  • Перец чили, базилик, томаты 
  • Сушеный чеснок 1 ч.л

Для соуса:

  • Черный перец горошком 1/2 ч.л.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Масло 40 г
  • Сушеный чеснок 1/2 ч.л. 
  • Соевый соус 1 ст.л. 
  • Вода 100 мл
  • Сливки 33% 100 мл
  • Перец молотый 1/4 ч.л.

Способ приготовления:

1. Зачистить грибы.

2. Смешать соевый соус и ароматное масло, добавить сушеный чеснок. Тщательно смазать грибы и поставить запекаться на 200С на 25 минут.

3. На сухой сковородке прогреть перец горошком. Добавить масло и лук. Жарить до готовности лука. Влить соевый соус и воду. Добавить чеснок и перец. Варить в течение 10 минут. Огонь включить на минимум и добавить сливки интенсивно смешивая 30 секунд. 

Грибы полейте соусом и подавайте.

