На вкус, как мясо: запеченные грибы вешенки с вкусным соусом
Вешенки – очень вкусные и сытные грибы, которые лучше всего запечь со специями и соусами. Еще из них можно готовить в кляре, а также жарить, готовить суп и салаты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных вешенок со специями и соусом.
Ингредиенты:
- Грибы вешенки 400 г
- Соевый соус 2 ст.л.
- Масло
- Перец чили, базилик, томаты
- Сушеный чеснок 1 ч.л
Для соуса:
- Черный перец горошком 1/2 ч.л.
- Лук репчатый 1 шт.
- Масло 40 г
- Сушеный чеснок 1/2 ч.л.
- Соевый соус 1 ст.л.
- Вода 100 мл
- Сливки 33% 100 мл
- Перец молотый 1/4 ч.л.
Способ приготовления:
1. Зачистить грибы.
2. Смешать соевый соус и ароматное масло, добавить сушеный чеснок. Тщательно смазать грибы и поставить запекаться на 200С на 25 минут.
3. На сухой сковородке прогреть перец горошком. Добавить масло и лук. Жарить до готовности лука. Влить соевый соус и воду. Добавить чеснок и перец. Варить в течение 10 минут. Огонь включить на минимум и добавить сливки интенсивно смешивая 30 секунд.
Грибы полейте соусом и подавайте.
