Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного и вкусного перекуса, а также завтрака. Готовить их можно из любого хлеба, с вкусными начинками, а для яркого вкуса можно добавлять чеснок, лук.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с беконом и сыром.

Ингредиенты:

черный хлеб

помидор 1 шт.

бекон 120 г

сливочный сыр 100 г

чеснок 1 зуб.

зелень

Способ приготовления:

1. Нарежьте хлеб пополам.

2. Смажьте сыром с зеленью и чесноком.

3. Сверху выложите помидор и заверните в бекон, готовьте в духовке до готовности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: