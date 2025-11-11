На вкус как пицца: горячие бутерброды по-новому из четырех ингредиентов

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
735
Рецепт блюда

Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного и вкусного перекуса, а также завтрака. Готовить их можно из любого хлеба, с вкусными начинками, а для яркого вкуса можно добавлять чеснок, лук. 

На вкус как пицца: горячие бутерброды по-новому из четырех ингредиентов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с беконом и сыром.

На вкус как пицца: горячие бутерброды по-новому из четырех ингредиентов

Ингредиенты:

  • черный хлеб
  • помидор 1 шт.
  • бекон 120 г
  • сливочный сыр 100 г
  • чеснок 1 зуб. 
  • зелень

Способ приготовления:

1. Нарежьте хлеб пополам.

На вкус как пицца: горячие бутерброды по-новому из четырех ингредиентов

2. Смажьте сыром с зеленью и чесноком.

На вкус как пицца: горячие бутерброды по-новому из четырех ингредиентов

3. Сверху выложите помидор и заверните в бекон, готовьте в духовке до готовности.

На вкус как пицца: горячие бутерброды по-новому из четырех ингредиентов

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты