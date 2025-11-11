Все рецепты
На вкус как пицца: горячие бутерброды по-новому из четырех ингредиентов
Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного и вкусного перекуса, а также завтрака. Готовить их можно из любого хлеба, с вкусными начинками, а для яркого вкуса можно добавлять чеснок, лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с беконом и сыром.
Ингредиенты:
- черный хлеб
- помидор 1 шт.
- бекон 120 г
- сливочный сыр 100 г
- чеснок 1 зуб.
- зелень
Способ приготовления:
1. Нарежьте хлеб пополам.
2. Смажьте сыром с зеленью и чесноком.
3. Сверху выложите помидор и заверните в бекон, готовьте в духовке до готовности.
