На вкус, как пицца: тонкие блины с сыром и колбасой за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,3 т.
Блины – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, а также налисников. Для того, чтобы блины не рвались, кулинары советуют добавить в тесто растительное масло.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, тонких блинов с сыром и вареной колбасой. 

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 0,5 ч л соли
  • 1 ст л сахара
  • 400 мл молоко
  • 200 г муки
  • 150 г вареной колбасы
  • 150 г сыра
  • пучок зеленого лука
  • 2 ст. л растительного масла

Способ приготовления: 

1. К яйцам добавляем соль, сахар и перемешиваем. Затем добавляем часть молока, перемешиваем. Всыпаем всю муку и хорошо все перемешиваем, чтобы не было комочков. Вливаем оставшееся молоко, масло и перемешиваем.

2. На крупную терку натираем колбасу и сыр. Мелко нарезаем лук и все добавляем к тесту.

3. Жарим блины с обеих сторон на среднем огне.

