Блины – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, а также налисников. Для того, чтобы блины не рвались, кулинары советуют добавить в тесто растительное масло.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, тонких блинов с сыром и вареной колбасой.

Ингредиенты:

3 яйца

0,5 ч л соли

1 ст л сахара

400 мл молоко

200 г муки

150 г вареной колбасы

150 г сыра

пучок зеленого лука

2 ст. л растительного масла

Способ приготовления:

1. К яйцам добавляем соль, сахар и перемешиваем. Затем добавляем часть молока, перемешиваем. Всыпаем всю муку и хорошо все перемешиваем, чтобы не было комочков. Вливаем оставшееся молоко, масло и перемешиваем.

2. На крупную терку натираем колбасу и сыр. Мелко нарезаем лук и все добавляем к тесту.

3. Жарим блины с обеих сторон на среднем огне.

