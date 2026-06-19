На вкус, как "Шарлотка": пышные яблочные оладьи для перекуса за 10 минут
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Яблоки – идеальные фрукты для приготовления вкусных, ароматных десертов. Стоит отметить, что они хорошо сочетаются с корицей.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных яблочных оладий, которые готовятся очень быстро.
Ингредиенты:
- яблоки 6-8 шт.
- яйцо 1 шт.
- сахар 2 ст.л.
- разрыхлитель 1/3 ч.л
- молоко 1 стакан
- мука 1-1,5 стакана
- подсолнечное масло
Способ приготовления:
1. Тесто: взбейте яйца с сахаром, добавьте молоко, муку, разрыхлитель, масло и перемешайте.
2. Яблоки нарежьте средними кольцами.
3. Каждое обмокните в тесто и обжарьте.
Подавайте с мороженым!
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