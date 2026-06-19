На вкус, как "Шарлотка": пышные яблочные оладьи для перекуса за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
930
На вкус, как 'Шарлотка': пышные яблочные оладьи для перекуса за 10 минут
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Яблоки – идеальные фрукты для приготовления вкусных, ароматных десертов. Стоит отметить, что они хорошо сочетаются с корицей.

На вкус, как "Шарлотка": пышные яблочные оладьи для перекуса за 10 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных яблочных оладий, которые готовятся очень быстро.

Ингредиенты: 

  • яблоки 6-8 шт.
  • яйцо 1 шт.
  • сахар 2 ст.л.
  • разрыхлитель 1/3 ч.л
  • молоко 1 стакан
  • мука 1-1,5 стакана
  • подсолнечное масло

Способ приготовления: 

1. Тесто: взбейте яйца с сахаром, добавьте молоко, муку, разрыхлитель, масло и перемешайте.

На вкус, как "Шарлотка": пышные яблочные оладьи для перекуса за 10 минут

2. Яблоки нарежьте средними кольцами.

На вкус, как "Шарлотка": пышные яблочные оладьи для перекуса за 10 минут

3. Каждое обмокните в тесто и обжарьте.

На вкус, как "Шарлотка": пышные яблочные оладьи для перекуса за 10 минут

Подавайте с мороженым! 

На вкус, как "Шарлотка": пышные яблочные оладьи для перекуса за 10 минут

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