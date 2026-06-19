Яблоки – идеальные фрукты для приготовления вкусных, ароматных десертов. Стоит отметить, что они хорошо сочетаются с корицей.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных яблочных оладий, которые готовятся очень быстро.

Ингредиенты:

яблоки 6-8 шт.

яйцо 1 шт.

сахар 2 ст.л.

разрыхлитель 1/3 ч.л

молоко 1 стакан

мука 1-1,5 стакана

подсолнечное масло

Способ приготовления:

1. Тесто: взбейте яйца с сахаром, добавьте молоко, муку, разрыхлитель, масло и перемешайте.

2. Яблоки нарежьте средними кольцами.

3. Каждое обмокните в тесто и обжарьте.

Подавайте с мороженым!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: