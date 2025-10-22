Видео дня
На вкус как суши: крабовый салат из трех ингредиентов, для которого ничего варить не нужно
Крабовые палочки – лучший продукт, который может быть основой для многих вкусных закусок, а также салатов. Еще из них получится очень вкусная намазка.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата, для приготовления которого понадобится 3 ингредиента.
Ингредиенты:
- крабовые палочки (разделяем на волокна)
- свежий огурец (нарезаем соломкой)
- кунжут для хрустящей нотки
Соус:
- сметана 10-15%
- горчица (дижонская или американская)
- соевый соус (без сахара)
Способ приготовления:
1. Разберите на волокна крабовые палочки, огурцы порежьте.
2. Смешайте все для соуса, полейте салат и перемешайте.
Перед подачей присыпьте кунжутом!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: