На вкус как суши: крабовый салат из трех ингредиентов, для которого ничего варить не нужно

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
372
Рецепт блюда

Крабовые палочки – лучший продукт, который может быть основой для многих вкусных закусок, а также салатов. Еще из них получится очень вкусная намазка. 

Видео дня
На вкус как суши: крабовый салат из трех ингредиентов, для которого ничего варить не нужно

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата, для приготовления которого понадобится 3 ингредиента. 

На вкус как суши: крабовый салат из трех ингредиентов, для которого ничего варить не нужно

Ингредиенты:

  • крабовые палочки (разделяем на волокна)
  • свежий огурец (нарезаем соломкой)
  • кунжут для хрустящей нотки

Соус:

  • сметана 10-15%
  • горчица (дижонская или американская)
  • соевый соус (без сахара)

Способ приготовления: 

1. Разберите на волокна крабовые палочки, огурцы порежьте.

На вкус как суши: крабовый салат из трех ингредиентов, для которого ничего варить не нужно

2. Смешайте все для соуса, полейте салат и перемешайте.

На вкус как суши: крабовый салат из трех ингредиентов, для которого ничего варить не нужно

Перед подачей присыпьте кунжутом! 

На вкус как суши: крабовый салат из трех ингредиентов, для которого ничего варить не нужно

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощирецептпродуктысалат

Сейчас мы готовим

Все рецепты