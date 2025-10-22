Крабовые палочки – лучший продукт, который может быть основой для многих вкусных закусок, а также салатов. Еще из них получится очень вкусная намазка.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата, для приготовления которого понадобится 3 ингредиента.

Ингредиенты:

крабовые палочки (разделяем на волокна)

свежий огурец (нарезаем соломкой)

кунжут для хрустящей нотки

Соус:

сметана 10-15%

горчица (дижонская или американская)

соевый соус (без сахара)

Способ приготовления:

1. Разберите на волокна крабовые палочки, огурцы порежьте.

2. Смешайте все для соуса, полейте салат и перемешайте.

Перед подачей присыпьте кунжутом!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: