Завтрак – это самый быстрый прием пищи за день, ведь утром мы постоянно спешим. Поэтому очень важно иметь на вооружении несколько рецептов полезного и питательного завтрака, на приготовление которых не требуется много времени.

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Как приготовить такой завтрак точно знает фудблогер с ником goptarenkonatali. В Instagram она рассказала подробный быстрый рецепт намазки из селедки и плавленого сырка, которая точно понравится всем.

Ингредиенты

Филе сельди – 250 гр

Морковь вареная – 150 гр

Плавленый сыр – 2 шт.

Сливочное масло мягкое – 80 гр

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Вареную морковь, филе сельди и плавленые сырки перемолоть в мясорубке. Можно использовать блендер, но тогда намазка будет иметь другой вкус.

2. Добавляем мягкое сливочное масло, соль и перец.

3. Тщательно перемешиваем и выкладываем не хлеб.

4. Хлеб лучше использовать поджаренный.

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