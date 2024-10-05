Намазка из сельди и плавленого сыра: идеально подойдет для утренних бутербродов.
Завтрак – это самый быстрый прием пищи за день, ведь утром мы постоянно спешим. Поэтому очень важно иметь на вооружении несколько рецептов полезного и питательного завтрака, на приготовление которых не требуется много времени.
Как приготовить такой завтрак точно знает фудблогер с ником goptarenkonatali. В Instagram она рассказала подробный быстрый рецепт намазки из селедки и плавленого сырка, которая точно понравится всем.
Ингредиенты
- Филе сельди – 250 гр
- Морковь вареная – 150 гр
- Плавленый сыр – 2 шт.
- Сливочное масло мягкое – 80 гр
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Вареную морковь, филе сельди и плавленые сырки перемолоть в мясорубке. Можно использовать блендер, но тогда намазка будет иметь другой вкус.
2. Добавляем мягкое сливочное масло, соль и перец.
3. Тщательно перемешиваем и выкладываем не хлеб.
4. Хлеб лучше использовать поджаренный.
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