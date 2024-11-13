Намазка из свеклы и феты: быстрое решение, если гости уже на пороге
Намазка – это закуска, прекрасно подходящая к любому праздничному столу. Также подобные блюда прекрасно спасают хозяек, когда на пороге появляются гости, ведь они готовятся очень быстро и из продуктов, которые чаще всего есть в холодильнике.
Как приготовить намазку, чтобы удивить даже самых взыскательных гостей, в Instagram рассказала фудблогер с ником lenna mazur. В ее состав входит свекла и фета, что обеспечит еще и очень хороший вид блюда.
Ингредиенты
- Свекла – 300 гр
- Фета – 100 гр
- Чеснок – 1 зуб
- Зелень – по желанию
- Орехи – по желанию
Способ приготовления
1. Запекаем свеклу в духовке или варим в мультиварке или кастрюле.
2. Готовую свеклу чистим и нарезаем на случайные куски.
3. Фету измельчаем.
4. Выкладываем свеклу, фету и чеснок в емкость блендера и измельчаем до однородности.
5. При желании готовую намазку можно присыпать зеленью и измельченными орехами.
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