Намазка на бутерброды за копейки: из чего приготовить

Для вкусных бутербродов не обязательно покупать дорогие продукты. Простую пасту можно приготовить из нескольких доступных ингредиентов, которые часто есть в холодильнике. Она получается нежной, пикантной и хорошо сочетается с хрустящим хлебом. А если добавить сверху овощи, шпроты или колбасу, обычные бутерброды легко превратить в закуску для праздничного стола.

Идея приготовления бюджетной пасты для бутербродов опубликована на странице anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

плавленый сливочный сыр – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

майонез – 1 ст.л.

французская горчица – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Яйца отварите до готовности и остудите. Очистите их от скорлупы и переложите в чашу блендера.

2. Добавьте плавленый сливочный сыр, очищенный чеснок, майонез и французскую горчицу.

3. Измельчите все ингредиенты до однородной кремообразной массы. По желанию готовую пасту можно дополнительно попробовать и отрегулировать ее вкус.

4. Хлеб или багет поджарьте до образования легкой корочки. Начинку можно просто распределить по поверхности ложкой или переложить в кондитерский мешок и красиво выдавливать порциями.

5. Сверху подойдут тонкие ломтики свежего огурца или помидора, кусочки колбасы или шпроты. Такие бутерброды можно подать сразу после приготовления или украсить ими праздничный стол.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: