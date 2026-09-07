Намазка на бутерброды за копейки: из чего приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
474
Рецепт бюджетной пасты из яиц и сыра
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Для вкусных бутербродов не обязательно покупать дорогие продукты. Простую пасту можно приготовить из нескольких доступных ингредиентов, которые часто есть в холодильнике. Она получается нежной, пикантной и хорошо сочетается с хрустящим хлебом. А если добавить сверху овощи, шпроты или колбасу, обычные бутерброды легко превратить в закуску для праздничного стола.

Идея приготовления бюджетной пасты для бутербродов опубликована на странице anna zelenska в Instagram.

Как приготовить бюджетную пасту

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • плавленый сливочный сыр – 1 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • майонез – 1 ст.л.
  • французская горчица – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Выкладываем яйца и сыр в чашу блендера

1. Яйца отварите до готовности и остудите. Очистите их от скорлупы и переложите в чашу блендера.

2. Добавьте плавленый сливочный сыр, очищенный чеснок, майонез и французскую горчицу.

Добавляем горчицу

3. Измельчите все ингредиенты до однородной кремообразной массы. По желанию готовую пасту можно дополнительно попробовать и отрегулировать ее вкус.

Готовая паста

4. Хлеб или багет поджарьте до образования легкой корочки. Начинку можно просто распределить по поверхности ложкой или переложить в кондитерский мешок и красиво выдавливать порциями.

5. Сверху подойдут тонкие ломтики свежего огурца или помидора, кусочки колбасы или шпроты. Такие бутерброды можно подать сразу после приготовления или украсить ими праздничный стол.

Готовим бутерброды

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