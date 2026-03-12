Насыпной яблочный пирог без теста: делимся рецептом идеального блюда к чаю
Яблочные пироги – лучшее угощение к чаю. Готовить их можно на разном тесте, а также просто из лаваша и без теста. Еще очень вкусно будет – сделать насыпной пирог.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яблочного насыпного пирога, который готовится элементарно.
Ингредиенты:
- 1 ст. сахара
- 1 ст. муки
- 1 ст. манной крупы
- 1 ч.л разрыхлителя
- щепотка соли
- 1 ч.л корицы
- 1 кг яблок
- 40 г сливочного масла
Способ приготовления:
1. В миске соединяем все сухие ингредиенты и делим на четыре равные части.
2. Яблоки лучше брать сладкие и сочные, их натираем на терке. Делим на три части.
3. Собираем пирог в форме — первый слой сухой, далее яблоки и т.д., последний слой должен быть сухой, сверху составляем кусочки сливочного масла (можно натереть на терке).
4. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 50-60 минут. Готовый пирог полностью остужаем, а уже потом достаем из формы.
