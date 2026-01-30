Насыпной яблочный пирог к чаю: самый простой рецепт домашнего десерта
Яблочные пироги – лучший зимний, домашний десерт к чаю. Готовить их можно с разным тестом и даже просто из лаваша. Стоит отметить, что яблоки любят корицу, и при этом пироги получатся еще вкуснее.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного насыпного яблочного пирога, который очень быстро готовится.
Ингредиенты:
- 1 ст. сахара
- 1 ст. муки
- 1 ст. манной крупы
- 1 ч.л разрыхлителя
- щепотка соли
- 1 ч.л корицы
- 1 кг яблок
- 40 г сливочного масла
Способ приготовления:
1. В миске соединяем все сухие ингредиенты и делим на четыре равные части.
2. Яблоки лучше брать сладкие и сочные, их натираем на терке и делим на три части.
3. Собираем пирог в форме — первый слой сухой, далее яблоки и т.д., последний слой должен быть сухой, сверху складываем кусочки сливочного масла (можно натереть на терке).
4. Отправляем в разогретую до 180С духовку на 50-60 минут.
Готовый пирог полностью остужаем, а уже потом достаем из формы.
