Насыпной яблочный пирог к чаю: самый простой рецепт домашнего десерта

Яблочные пироги – лучший зимний, домашний десерт к чаю. Готовить их можно с разным тестом и даже просто из лаваша. Стоит отметить, что яблоки любят корицу, и при этом пироги получатся еще вкуснее. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного насыпного яблочного пирога, который очень быстро готовится. 

Ингредиенты:

  • 1 ст. сахара
  • 1 ст. муки
  • 1 ст. манной крупы
  • 1 ч.л разрыхлителя
  • щепотка соли
  • 1 ч.л корицы
  • 1 кг яблок
  • 40 г сливочного масла

Способ приготовления: 

1. В миске соединяем все сухие ингредиенты и делим на четыре равные части.

2. Яблоки лучше брать сладкие и сочные, их натираем на терке и делим на три части.

3. Собираем пирог в форме — первый слой сухой, далее яблоки и т.д., последний слой должен быть сухой, сверху складываем кусочки сливочного масла (можно натереть на терке).

4. Отправляем в разогретую до 180С духовку на 50-60 минут.

Готовый пирог полностью остужаем, а уже потом достаем из формы.

