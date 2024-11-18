Облепиховый чай – это натуральный напиток, сочетающий в себе необычайный вкус, полезные свойства и согревающий эффект.

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Собственноручно созданные заготовки позволяют наслаждаться этим невероятным напитком на протяжении всей зимы. Как правильно их сделать, в Instagram рассказала фудблогер с ником sign a soul3.

Ингредиенты

Облепиха свежая или замороженная – 300 гр

Мед – 100 гр

Куркума – ½ ч.л.

Имбирь – ½ ч.л.

Лимон – несколько кусочков

Гвоздика

Способ приготовления

1. Облепиху перебиваем с медом или сахаром до однородности.

2. Перетираем смесь через сито.

3. Добавляем все специи кроме гвоздики и тщательно перемешиваем.

4. Разливаем смесь по формам для льда.

5. В каждую форму укладываем гвоздику и кусочек лимона.

6. Отправляем в морозилку до полной заморозки.

7. При необходимости достаем, заливаем кипятком и наслаждаемся восхитительным напитком.

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