Натуральный облепиховый чай: как заготовить, чтобы потом пить всю зиму

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
162
Натуральный облепиховый чай: как заготовить, чтобы потом пить всю зиму

Облепиховый чай – это натуральный напиток, сочетающий в себе необычайный вкус, полезные свойства и согревающий эффект.

Видео дня

Собственноручно созданные заготовки позволяют наслаждаться этим невероятным напитком на протяжении всей зимы. Как правильно их сделать, в Instagram рассказала фудблогер с ником sign a soul3.

Натуральный облепиховый чай: как заготовить, чтобы потом пить всю зиму

Ингредиенты

  • Облепиха свежая или замороженная – 300 гр
  • Мед – 100 гр
  • Куркума – ½ ч.л.
  • Имбирь – ½ ч.л.
  • Лимон – несколько кусочков
  • Гвоздика

Способ приготовления

1. Облепиху перебиваем с медом или сахаром до однородности.

Натуральный облепиховый чай: как заготовить, чтобы потом пить всю зиму

2. Перетираем смесь через сито.

3. Добавляем все специи кроме гвоздики и тщательно перемешиваем.

Натуральный облепиховый чай: как заготовить, чтобы потом пить всю зиму

4. Разливаем смесь по формам для льда.

5. В каждую форму укладываем гвоздику и кусочек лимона.

6. Отправляем в морозилку до полной заморозки.

Натуральный облепиховый чай: как заготовить, чтобы потом пить всю зиму

7. При необходимости достаем, заливаем кипятком и наслаждаемся восхитительным напитком.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты чаев:

Рецептычай

Сейчас мы готовим

Все рецепты