Натуральный облепиховый чай: как заготовить, чтобы потом пить всю зиму
Облепиховый чай – это натуральный напиток, сочетающий в себе необычайный вкус, полезные свойства и согревающий эффект.
Собственноручно созданные заготовки позволяют наслаждаться этим невероятным напитком на протяжении всей зимы. Как правильно их сделать, в Instagram рассказала фудблогер с ником sign a soul3.
Ингредиенты
- Облепиха свежая или замороженная – 300 гр
- Мед – 100 гр
- Куркума – ½ ч.л.
- Имбирь – ½ ч.л.
- Лимон – несколько кусочков
- Гвоздика
Способ приготовления
1. Облепиху перебиваем с медом или сахаром до однородности.
2. Перетираем смесь через сито.
3. Добавляем все специи кроме гвоздики и тщательно перемешиваем.
4. Разливаем смесь по формам для льда.
5. В каждую форму укладываем гвоздику и кусочек лимона.
6. Отправляем в морозилку до полной заморозки.
7. При необходимости достаем, заливаем кипятком и наслаждаемся восхитительным напитком.
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