Пельмени кажутся простым блюдом, но именно во время варки чаще всего случаются ошибки. Они могут слипаться, трескаться или терять начинку еще в кастрюле. Самая распространенная причина – неправильная температура воды. Чтобы пельмени получились ровными, сочными и аккуратными, стоит изменить привычный подход.

Редакция FoodOboz расскажет, в какую воду лучше погружать пельмени, чтобы они получились действительно вкусными.

Почему не стоит бросать пельмени в кипящую воду

Многие варят пельмени так же, как макароны – сразу опускают их в активный кипяток. Но для замороженных полуфабрикатов такой способ не подходит. Резкий контакт с очень горячей водой создает перепад температур, из-за которого тесто быстро схватывается снаружи, а внутри остается холодным.

В результате оболочка может лопаться, начинка вытекать, а сами пельмени слипаться между собой или прилипать ко дну кастрюли. Внешне блюдо выглядит неаккуратно, даже если вкус вроде бы нормальный.

В какую воду правильно класть пельмени

Оптимальный вариант – горячая, но не кипящая вода. Она должна быть хорошо прогретой, но без активного бурления. Именно такая температура позволяет тесту постепенно прогреваться и равномерно вариться без повреждений.

Чтобы достичь нужного эффекта, воду сначала доводят до кипения, а затем немного охлаждают. После этого можно осторожно опускать пельмени в кастрюлю, помешивая, чтобы они не слиплись.

Как правильно варить пельмени

Перед варкой пельмени желательно достать из морозилки и оставить на несколько минут при комнатной температуре. Это поможет уменьшить температурный контраст. Далее их кладут в горячую воду и сразу аккуратно перемешивают.

После закипания огонь уменьшают до среднего и продолжают варить, периодически помешивая. Такой подход позволяет сохранить форму пельменей и избежать разрывов теста.

Почему правильная температура – главный секрет

Когда вода слишком горячая, тесто не успевает адаптироваться. Когда слишком холодная – пельмени слипаются. Умеренный нагрев дает наилучший результат: равномерное приготовление, привлекательный вид и чистый бульон.

Именно поэтому опытные повара советуют отказаться от кипятка и варить пельмени чуть деликатнее – разница заметна уже с первой попытки.

