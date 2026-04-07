Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, а также десертов. Из нее можно приготовить вкусные, ленивые чебуреки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых и хрустящих чебуреков с сыром и мясным фаршем.

Ингредиенты:

лаваш круглый 4 шт

фарш 300 г

лук 1 шт

вода 3-4 ст.л

сыр 100 г

соль, перец, любимая зелень по вкусу

Способ приготовления:

1. Смочите водой лаваш.

2. Выложите начинку, сверху тертый сыр и сверните.

3. Обжарьте до готовности.

