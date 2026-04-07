Все рецепты
Не будут жирными: хрустящие ленивые чебуреки из лаваша с сочной мясной начинкой
Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, а также десертов. Из нее можно приготовить вкусные, ленивые чебуреки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых и хрустящих чебуреков с сыром и мясным фаршем.
Ингредиенты:
- лаваш круглый 4 шт
- фарш 300 г
- лук 1 шт
- вода 3-4 ст.л
- сыр 100 г
- соль, перец, любимая зелень по вкусу
Способ приготовления:
1. Смочите водой лаваш.
2. Выложите начинку, сверху тертый сыр и сверните.
3. Обжарьте до готовности.
