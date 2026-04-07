Не будут жирными: хрустящие ленивые чебуреки из лаваша с сочной мясной начинкой

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
663
Не будут жирными: хрустящие ленивые чебуреки из лаваша с сочной мясной начинкой

Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, а также десертов. Из нее можно приготовить вкусные, ленивые чебуреки.

Не будут жирными: хрустящие ленивые чебуреки из лаваша с сочной мясной начинкой

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых и хрустящих чебуреков с сыром и мясным фаршем.

Ингредиенты:

  • лаваш круглый 4 шт
  • фарш 300 г
  • лук 1 шт
  • вода 3-4 ст.л
  • сыр 100 г
  • соль, перец, любимая зелень по вкусу

Способ приготовления:

1. Смочите водой лаваш.

Не будут жирными: хрустящие ленивые чебуреки из лаваша с сочной мясной начинкой

2. Выложите начинку, сверху тертый сыр и сверните.

Не будут жирными: хрустящие ленивые чебуреки из лаваша с сочной мясной начинкой

3. Обжарьте до готовности.

Не будут жирными: хрустящие ленивые чебуреки из лаваша с сочной мясной начинкой

