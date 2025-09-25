Накипь в чайнике знакома почти каждому. Она появляется из-за жесткой воды и постепенно портит вкус чая и кофе. Большинство хозяек привыкли бороться с проблемой с помощью соды или лимонной кислоты. Но эти методы не всегда дают желаемый результат. Существуют более простые и даже эффективные способы, о которых часто забывают.

Редакция FoodOboz расскажет о методах, которые прекрасно справятся с накипью в чайнике. Их преимущество – простота и натуральность.

Белый налет не только выглядит неопрятно, но и влияет на качество воды и напитков. К тому же со временем он может повредить нагревательный элемент электрического чайника. Традиционно для очистки используют лимонную кислоту или соду, однако эти средства не всегда работают достаточно хорошо. Вот что стоит использовать:

Яблочные кожуры

1. Очистите 2 яблока и положите кожуру в чайник.

2. Залейте литром воды и доведите до кипения.

3. Если чайник электрический – после первого закипания слейте воду, налейте новую и повторите процесс.

4. В обычном чайнике достаточно прокипятить кожуру 7-10 минут.

5. После процедуры хорошо промойте чайник чистой водой. Благодаря природным кислотам, содержащимся в яблоках, налет растворяется постепенно и без агрессивных добавок.

Столовый уксус

1. Налейте в чайник 500 мл воды и добавьте полстакана столового уксуса.

2. Доведите раствор до кипения, после чего оставьте его в чайнике на 2 часа.

3. Затем слейте жидкость и несколько раз хорошо промойте чайник чистой водой.

