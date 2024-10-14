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Не просто бутерброды: как приготовить оригинальные тосты с сыром и мясом на завтрак
Бутерброды на завтрак – это очень быстро и вкусно. Но такое блюдо можно сделать значительно сытнее, не таким, к которому мы все привыкли. Для этого вам понадобится много сыра, сочное мясо, а также разогретая духовка.
Идея приготовления сытного и легкого в приготовлении завтрака опубликована на странице fasting marafon в Instagram. Вы справитесь очень быстро.
Ингредиенты:
- творог кисломолочный – 200 г.
- яйца куриные – 2 шт.
- сыр твердый – 80 г.
- индейка запеченная (или курятина) – 100 г.
- хлеб цельнозерновой – 160 г.
- соль, любимые специи.
Способ приготовления:
1. К кисломолочному сыру добавить яйца.
2. Натереть сыр.
3. Мелко нарезать мясо.
4. Добавить любимые специи.
5. Выложить начинку на хлеб, разровнять.
6. Отправить в духовку на 15-20 минут при температуре 180 градусов.
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