Не просто бутерброды: как приготовить оригинальные тосты с сыром и мясом на завтрак

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Не просто бутерброды: как приготовить оригинальные тосты с сыром и мясом на завтрак

Бутерброды на завтрак – это очень быстро и вкусно. Но такое блюдо можно сделать значительно сытнее, не таким, к которому мы все привыкли. Для этого вам понадобится много сыра, сочное мясо, а также разогретая духовка.

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Идея приготовления сытного и легкого в приготовлении завтрака опубликована на странице fasting marafon в Instagram. Вы справитесь очень быстро.

Не просто бутерброды: как приготовить оригинальные тосты с сыром и мясом на завтрак

Ингредиенты:

  • творог кисломолочный – 200 г.
  • яйца куриные – 2 шт.
  • сыр твердый – 80 г.
  • индейка запеченная (или курятина) – 100 г.
  • хлеб цельнозерновой – 160 г.
  • соль, любимые специи.

Способ приготовления:

Не просто бутерброды: как приготовить оригинальные тосты с сыром и мясом на завтрак

1. К кисломолочному сыру добавить яйца.

2. Натереть сыр.

Не просто бутерброды: как приготовить оригинальные тосты с сыром и мясом на завтрак

3. Мелко нарезать мясо.

Не просто бутерброды: как приготовить оригинальные тосты с сыром и мясом на завтрак

4. Добавить любимые специи.

Не просто бутерброды: как приготовить оригинальные тосты с сыром и мясом на завтрак

5. Выложить начинку на хлеб, разровнять.

Не просто бутерброды: как приготовить оригинальные тосты с сыром и мясом на завтрак

6. Отправить в духовку на 15-20 минут при температуре 180 градусов.

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