Бутерброды на завтрак – это очень быстро и вкусно. Но такое блюдо можно сделать значительно сытнее, не таким, к которому мы все привыкли. Для этого вам понадобится много сыра, сочное мясо, а также разогретая духовка.

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Идея приготовления сытного и легкого в приготовлении завтрака опубликована на странице fasting marafon в Instagram. Вы справитесь очень быстро.

Ингредиенты:

творог кисломолочный – 200 г.

яйца куриные – 2 шт.

сыр твердый – 80 г.

индейка запеченная (или курятина) – 100 г.

хлеб цельнозерновой – 160 г.

соль, любимые специи.

Способ приготовления:

1. К кисломолочному сыру добавить яйца.

2. Натереть сыр.

3. Мелко нарезать мясо.

4. Добавить любимые специи.

5. Выложить начинку на хлеб, разровнять.

6. Отправить в духовку на 15-20 минут при температуре 180 градусов.

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