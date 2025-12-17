Не просто каша: рассказываем, что вкусного приготовить из овсянки для завтрака и перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
198
Рецепт овсяноблина

Овсянка – очень полезная и ценная крупа, которая может быть прекрасной основой не только для каш, и супов. Еще из нее можно приготовить полезный хлеб, пироги, десерты и блины с разными начинками.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных блинов из овсянки, со шпинатом и вкусной начинкой.

Ингредиенты:

  • Овсянка 40 г
  • Молоко 50 г
  • Куриный белок 60 г
  • Соль/перец по вкусу
  • Начинка может быть любой – творог, буженина, огурцы, зелень, помидоры, сыр 

Способ приготовления: 

1. Смешать все ингредиенты и перебейте блендером до однородной массы.

2. Пожарьте блины с каплей сливочного масла с обеих сторон до румяного цвета.

3. Добавьте любую начинку, сверните пополам, разрежьте и подавайте.

