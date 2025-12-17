Все рецепты
Не просто каша: рассказываем, что вкусного приготовить из овсянки для завтрака и перекуса
Овсянка – очень полезная и ценная крупа, которая может быть прекрасной основой не только для каш, и супов. Еще из нее можно приготовить полезный хлеб, пироги, десерты и блины с разными начинками.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных блинов из овсянки, со шпинатом и вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- Овсянка 40 г
- Молоко 50 г
- Куриный белок 60 г
- Соль/перец по вкусу
- Начинка может быть любой – творог, буженина, огурцы, зелень, помидоры, сыр
Способ приготовления:
1. Смешать все ингредиенты и перебейте блендером до однородной массы.
2. Пожарьте блины с каплей сливочного масла с обеих сторон до румяного цвета.
3. Добавьте любую начинку, сверните пополам, разрежьте и подавайте.
