Не просто обыденная каша: как вкусно и сытно приготовить гречку на обед

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,3 т.
Из обычной гречки можно приготовить полноценное блюдо для обеда. Соедините крупу с сочным куриным филе, а также шампиньонами. Это не только очень вкусно, но и бюджетно.

Идея приготовления вкусной гречки с грибами и мясом на обед опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриное бедро без кости – 400 г
  • гречка – 150 г (0,5 стакана)
  • шампиньоны – 200 г
  • лук – 1 шт.
  • вода – 200 мл.
  • сливки (10-20 %) – 80 мл.
  • соевый соус – 1-2 ст.л.
  • масло – 1-2 ст.л.
  • соль – по вкусу
  • специи (перец, копченая паприка, чеснок) – по вкусу
  • зелень – по желанию

Способ приготовления:

1. Нарезать куриное бедро, добавить масло, соль и специи.

2. Хорошо перемешать.

3. Обжарить на сковороде до румяной корочки.

4. Добавить нарезанный лук и шампиньоны, пожарить вместе несколько минут.

5. Всыпать промытую гречку, добавить соевый соус.

6. Залить водой, немного поослить, накрыть крышкой и тушить на небольшом огне 15 минут.

7. В конце добавить сливки, перемешать и готовить еще 2-3 минуты.

8 Подаем с зеленью.

