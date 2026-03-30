Не просто обыденная каша: как вкусно и сытно приготовить гречку на обед
Из обычной гречки можно приготовить полноценное блюдо для обеда. Соедините крупу с сочным куриным филе, а также шампиньонами. Это не только очень вкусно, но и бюджетно.
Идея приготовления вкусной гречки с грибами и мясом на обед опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное бедро без кости – 400 г
- гречка – 150 г (0,5 стакана)
- шампиньоны – 200 г
- лук – 1 шт.
- вода – 200 мл.
- сливки (10-20 %) – 80 мл.
- соевый соус – 1-2 ст.л.
- масло – 1-2 ст.л.
- соль – по вкусу
- специи (перец, копченая паприка, чеснок) – по вкусу
- зелень – по желанию
Способ приготовления:
1. Нарезать куриное бедро, добавить масло, соль и специи.
2. Хорошо перемешать.
3. Обжарить на сковороде до румяной корочки.
4. Добавить нарезанный лук и шампиньоны, пожарить вместе несколько минут.
5. Всыпать промытую гречку, добавить соевый соус.
6. Залить водой, немного поослить, накрыть крышкой и тушить на небольшом огне 15 минут.
7. В конце добавить сливки, перемешать и готовить еще 2-3 минуты.
8 Подаем с зеленью.
