Из обычной гречки можно приготовить полноценное блюдо для обеда. Соедините крупу с сочным куриным филе, а также шампиньонами. Это не только очень вкусно, но и бюджетно.

Идея приготовления вкусной гречки с грибами и мясом на обед опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

куриное бедро без кости – 400 г

гречка – 150 г (0,5 стакана)

шампиньоны – 200 г

лук – 1 шт.

вода – 200 мл.

сливки (10-20 %) – 80 мл.

соевый соус – 1-2 ст.л.

масло – 1-2 ст.л.

соль – по вкусу

специи (перец, копченая паприка, чеснок) – по вкусу

зелень – по желанию

Способ приготовления:

1. Нарезать куриное бедро, добавить масло, соль и специи.

2. Хорошо перемешать.

3. Обжарить на сковороде до румяной корочки.

4. Добавить нарезанный лук и шампиньоны, пожарить вместе несколько минут.

5. Всыпать промытую гречку, добавить соевый соус.

6. Залить водой, немного поослить, накрыть крышкой и тушить на небольшом огне 15 минут.

7. В конце добавить сливки, перемешать и готовить еще 2-3 минуты.

8 Подаем с зеленью.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: