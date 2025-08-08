Не просто отварить в воде: как приготовить вкусные макароны в сырном соусе
Если вы до сих пор просто отвариваете макароны в воде, воспользуйтесь следующим рецептом. Очень вкусно приготовить изделия именно в сырном соусе.– у вас получится очень вкусное блюдо всего за 10 минут.
Идея приготовления макарон в сырном соусе опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.
Ингредиенты:
- паста из твердых сортов пшеницы – 350 г
- молоко или сливки 10% – 350 мл.
- вода – 300 мл.
- масло – 30 г
- твердый сыр (чеддер или другой) – 250 г
- плавленый сыр – 100 г
- соль, перец – по вкусу
- куркума и зелень для цвета и аромата – по желанию
Способ приготовления:
1. В кастрюлю влить молоко, воду и пасту.
2. Варить на медленном огне, помешивая, пока макароны не станут мягкими, а жидкость почти полностью не впитается (оставить немного кремовой текстуры).
3. Добавить масло, сыр твердый (натертый или нарезанный) и плавленый сыр.
4. Перемешать до растапливания.
5. По желанию добавить соль, черный перец и куркуму и зелень.
