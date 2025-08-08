Не просто отварить в воде: как приготовить вкусные макароны в сырном соусе

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
153
Если вы до сих пор просто отвариваете макароны в воде, воспользуйтесь следующим рецептом. Очень вкусно приготовить изделия именно в сырном соусе.– у вас получится очень вкусное блюдо всего за 10 минут.

Идея приготовления макарон в сырном соусе опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.

Ингредиенты:

  • паста из твердых сортов пшеницы – 350 г
  • молоко или сливки 10% – 350 мл.
  • вода – 300 мл.
  • масло – 30 г
  • твердый сыр (чеддер или другой) – 250 г
  • плавленый сыр – 100 г
  • соль, перец – по вкусу
  • куркума и зелень для цвета и аромата – по желанию

Способ приготовления:

1. В кастрюлю влить молоко, воду и пасту.

2. Варить на медленном огне, помешивая, пока макароны не станут мягкими, а жидкость почти полностью не впитается (оставить немного кремовой текстуры).

3. Добавить масло, сыр твердый (натертый или нарезанный) и плавленый сыр.

4. Перемешать до растапливания.

5. По желанию добавить соль, черный перец и куркуму и зелень.

