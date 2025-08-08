Если вы до сих пор просто отвариваете макароны в воде, воспользуйтесь следующим рецептом. Очень вкусно приготовить изделия именно в сырном соусе.– у вас получится очень вкусное блюдо всего за 10 минут.

Идея приготовления макарон в сырном соусе опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.

Ингредиенты:

паста из твердых сортов пшеницы – 350 г

молоко или сливки 10% – 350 мл.

вода – 300 мл.

масло – 30 г

твердый сыр (чеддер или другой) – 250 г

плавленый сыр – 100 г

соль, перец – по вкусу

куркума и зелень для цвета и аромата – по желанию

Способ приготовления:

1. В кастрюлю влить молоко, воду и пасту.

2. Варить на медленном огне, помешивая, пока макароны не станут мягкими, а жидкость почти полностью не впитается (оставить немного кремовой текстуры).

3. Добавить масло, сыр твердый (натертый или нарезанный) и плавленый сыр.

4. Перемешать до растапливания.

5. По желанию добавить соль, черный перец и куркуму и зелень.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: