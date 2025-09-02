Не просто отварная: как вкусно приготовить гречку на ужин

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
678
Не просто отварная: как вкусно приготовить гречку на ужин

Многие люди привыкли просто отваривать гречку и подавать с котлетой или сосиской. Но такую крупу можно приготовить значительно вкуснее и интереснее. Если воспользоваться следующей технологией, у вас получится полноценное блюдо для сытного ужина.

Видео дня

Идея приготовления гречки с мясом на ужин опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.

Не просто отварная: как вкусно приготовить гречку на ужин

Ингредиенты (на 1 порцию):

  • гречка – 100 г
  • бульон – 250 мл.
  • мясо – 200 г
  • овощи: помидоры, лук, зубчик чеснока
  • соль, перец – по вкусу
  • паприка – 1 ч.л.
  • специи для мяса – 1 ч.л.
  • сыр твердый – 30 г.

Способ приготовления:

Не просто отварная: как вкусно приготовить гречку на ужин

1. В горшок (или форму для запекания) выложить гречку. Залить бульоном.

Не просто отварная: как вкусно приготовить гречку на ужин

2. Добавить нарезанное мясо, лук, помидоры, чеснок и специи.

3. Выложить натертый сыр.

Не просто отварная: как вкусно приготовить гречку на ужин

4. Накрыть крышкой или фольгой и поставить в духовку на 190 градусов примерно на 1 час 20 минут. Ориентироваться по своей духовке.

Не просто отварная: как вкусно приготовить гречку на ужин

5. По желанию можно предварительно поджарить лук – блюдо будет еще ароматнее.

Не просто отварная: как вкусно приготовить гречку на ужин

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты