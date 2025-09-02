Не просто отварная: как вкусно приготовить гречку на ужин
Многие люди привыкли просто отваривать гречку и подавать с котлетой или сосиской. Но такую крупу можно приготовить значительно вкуснее и интереснее. Если воспользоваться следующей технологией, у вас получится полноценное блюдо для сытного ужина.
Идея приготовления гречки с мясом на ужин опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.
Ингредиенты (на 1 порцию):
- гречка – 100 г
- бульон – 250 мл.
- мясо – 200 г
- овощи: помидоры, лук, зубчик чеснока
- соль, перец – по вкусу
- паприка – 1 ч.л.
- специи для мяса – 1 ч.л.
- сыр твердый – 30 г.
Способ приготовления:
1. В горшок (или форму для запекания) выложить гречку. Залить бульоном.
2. Добавить нарезанное мясо, лук, помидоры, чеснок и специи.
3. Выложить натертый сыр.
4. Накрыть крышкой или фольгой и поставить в духовку на 190 градусов примерно на 1 час 20 минут. Ориентироваться по своей духовке.
5. По желанию можно предварительно поджарить лук – блюдо будет еще ароматнее.
