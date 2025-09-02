Многие люди привыкли просто отваривать гречку и подавать с котлетой или сосиской. Но такую крупу можно приготовить значительно вкуснее и интереснее. Если воспользоваться следующей технологией, у вас получится полноценное блюдо для сытного ужина.

Идея приготовления гречки с мясом на ужин опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.

Ингредиенты (на 1 порцию):

гречка – 100 г

бульон – 250 мл.

мясо – 200 г

овощи: помидоры, лук, зубчик чеснока

соль, перец – по вкусу

паприка – 1 ч.л.

специи для мяса – 1 ч.л.

сыр твердый – 30 г.

Способ приготовления:

1. В горшок (или форму для запекания) выложить гречку. Залить бульоном.

2. Добавить нарезанное мясо, лук, помидоры, чеснок и специи.

3. Выложить натертый сыр.

4. Накрыть крышкой или фольгой и поставить в духовку на 190 градусов примерно на 1 час 20 минут. Ориентироваться по своей духовке.

5. По желанию можно предварительно поджарить лук – блюдо будет еще ароматнее.

