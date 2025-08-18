Не просто отварные макароны: как приготовить вкусную пасту на ужин
Вместо того, чтобы просто отваривать макароны на ужин, можно приготовить вкусную пасту. Добавьте сочное куриное филе, помидоры черри, а также томаты. В полученном соусе паста тушится за считанные минуты.
Идея приготовления пасты с соусом песто с курицей и помидорами опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska dimitrova) в Instagram.
Ингредиенты:
- макароны – 250 г
- масло – 2 ст.л.
- сливочное масло – 20 г
- куриное филе – 1 шт. (250-300 г)
- чеснок – 1-3 зубчика
- помидоры черри – 200 г
- соус песто – 1,5-2 ст.л. соуса песто
- сливки 20 % – 200 г
- сыр
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Макароны отварить в подсоленной воде согласно инструкции.
2. Сковородку разогреть с растительным и сливочным маслом.
3. Добавить чеснок и нарезанное тоненькими пластинками куриное филе.
4. Обжарить филе до золотистого цвета и убрать чеснок со сковородки.
5. Посыпать солью, черным перцем.
6. Добавить нарезанные пополам помидоры черри, тушить 1-2 минутки.
7. Влить сливки, добавить соус песто и немного воды, в которой варились макароны.
8. Довести соус до загустения, постоянно помешивая, на медленном огне несколько минут.
9. Добавить отваренные макароны и перемешать.
10. Через 2 минуты выключить огонь. Хорошо посыпать сыром и подавать к столу.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: