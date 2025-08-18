Вместо того, чтобы просто отваривать макароны на ужин, можно приготовить вкусную пасту. Добавьте сочное куриное филе, помидоры черри, а также томаты. В полученном соусе паста тушится за считанные минуты.

Идея приготовления пасты с соусом песто с курицей и помидорами опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska dimitrova) в Instagram.

Ингредиенты:

макароны – 250 г

масло – 2 ст.л.

сливочное масло – 20 г

куриное филе – 1 шт. (250-300 г)

чеснок – 1-3 зубчика

помидоры черри – 200 г

соус песто – 1,5-2 ст.л. соуса песто

сливки 20 % – 200 г

сыр

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Макароны отварить в подсоленной воде согласно инструкции.

2. Сковородку разогреть с растительным и сливочным маслом.

3. Добавить чеснок и нарезанное тоненькими пластинками куриное филе.

4. Обжарить филе до золотистого цвета и убрать чеснок со сковородки.

5. Посыпать солью, черным перцем.

6. Добавить нарезанные пополам помидоры черри, тушить 1-2 минутки.

7. Влить сливки, добавить соус песто и немного воды, в которой варились макароны.

8. Довести соус до загустения, постоянно помешивая, на медленном огне несколько минут.

9. Добавить отваренные макароны и перемешать.

10. Через 2 минуты выключить огонь. Хорошо посыпать сыром и подавать к столу.

