Паста с курицей и соусом песто – блюдо, которое будет значительно лучше обычных макарон. Такой рецепт идеально подойдет и для обеда, и для ужина. Вам понадобятся простые продукты и совсем немного времени.

Идея приготовления вкусной пасты с курицей и соусом песто опубликована на странице фудблогера diana ovinnikova в Instagram.

Ингредиенты:

паста – 150 г

куриное филе – 1/2 шт.

соус песто – 2 ст.л

сливки 15% – 150 мл.

лимонный сок – 3 ст.л.

томаты черри – 10 шт

чеснок – 2 зубчика

пармезан

базилик

соль/перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварить пасту до состояния al dente (примерно половину времени от указанного на упаковке).

2. курицу нарезать маленькими кубиками и обжарить на оливковом масле до золотистой корочки.

3. Добавить к курице измельченный чеснок, соль, перец, соус песто, немного бульона в котором варилась паста, сливки, лимонный сок, томаты.

4. Тушить на маленьком огне 5-7 минут.

5. Выложить пасту в соус, перемешать и прогреть несколько минут.

6. Посыпать тертым пармезаном и добавить листик базилика.

