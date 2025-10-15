Не просто отварные макароны: вкусная паста с соусом песто, которую вы приготовите за считанные минуты
Паста с курицей и соусом песто – блюдо, которое будет значительно лучше обычных макарон. Такой рецепт идеально подойдет и для обеда, и для ужина. Вам понадобятся простые продукты и совсем немного времени.
Идея приготовления вкусной пасты с курицей и соусом песто опубликована на странице фудблогера diana ovinnikova в Instagram.
Ингредиенты:
- паста – 150 г
- куриное филе – 1/2 шт.
- соус песто – 2 ст.л
- сливки 15% – 150 мл.
- лимонный сок – 3 ст.л.
- томаты черри – 10 шт
- чеснок – 2 зубчика
- пармезан
- базилик
- соль/перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварить пасту до состояния al dente (примерно половину времени от указанного на упаковке).
2. курицу нарезать маленькими кубиками и обжарить на оливковом масле до золотистой корочки.
3. Добавить к курице измельченный чеснок, соль, перец, соус песто, немного бульона в котором варилась паста, сливки, лимонный сок, томаты.
4. Тушить на маленьком огне 5-7 минут.
5. Выложить пасту в соус, перемешать и прогреть несколько минут.
6. Посыпать тертым пармезаном и добавить листик базилика.
