Микроволновая печь – удобный кухонный помощник, но далеко не всегда безопасный для продуктов. Некоторые виды пищи лучше разогревать другим способом.

Видео дня

Редакция FoodOboz расскажет, что точно не надо ставить в микроволновку. Предлагаем ознакомиться с перечнем продуктов.

Вода для чая

Микроволновое нагревание может вызвать супернагрев: вода переходит за пределы кипения без образования пузырьков. После добавления чайного пакетика или ложки она внезапно "взрывается" – вызывает обжигание и разбитие чашки.

Сырые яйца в скорлупе

Внутри яйца накапливается пар, давление растет, и оно взрывается, загрязняя микроволновку и опасно для здоровья.

Мясные полуфабрикаты (сосиски, бекон)

Из-за высокого содержания жира и консервантов аккумулированное тепло может вызвать выделение вредных веществ. Кроме того, жир легко подгорает, портя вкус и создавая очаги опасных веществ.

Грудное молоко

Жидкость нагревается неравномерно, образуются "горячие пятна", которые могут обжечь ребенка. Эксперты советуют нагревать молоко с помощью водяной бани, чтобы избежать риска.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: