Сезон консервации всегда приносит много хлопот – от выбора овощей до подготовки банок. Один из важнейших этапов – стерилизация. Если сделать ее неправильно, вся работа может пойти насмарку. Часто хозяйки используют духовку, но на самом деле это не самый лучший вариант. Есть более простые, безопасные и быстрые способы, которые позволяют хорошо подготовить банки к заготовкам.

Редакция FoodOboz расскажет, почему от стерилизации банок в духовке стоит отказаться. Есть много значительно лучших альтернатив.

Почему лучше не стерилизовать банки в духовке

Стерилизация в духовке – не только долгая, но и опасная. Стекло может не выдержать высокой температуры и треснуть. Кроме того, духовка тратит больше электроэнергии, а сам процесс требует постоянного внимания. Многие хозяйки уже отказались от этого метода в пользу более удобных решений.

Стерилизация банок в микроволновке

Этот способ подходит для небольших банок. Просто налейте в каждую по несколько столовых ложек воды и поставьте их в микроволновую печь. Включите на 2-3 минуты на полную мощность. Вода начнет закипать и пар уничтожит микробы. После этого осторожно достаньте банки, слейте воду и дайте им высохнуть. Важно: банки не должны иметь металлических элементов.

Стерилизация с помощью уксуса или лимонной кислоты

Еще один простой метод – обработка уксусом или раствором лимонной кислоты. Вымытые банки натрите внутри и снаружи, оставьте на 10-15 минут, а затем дайте полностью высохнуть. Этот способ удобно использовать, когда нет времени на нагрев или варку.

Что еще стоит знать

Перед стерилизацией обязательно вымойте банки с содой или моющим средством. Высушивайте их только чистыми полотенцами или бумажными салфетками. Не забывайте также обрабатывать крышки – их можно просто обдать кипятком или протереть спиртом.

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