Какую соль нельзя использовать для консервации: важные нюансы

В разгар сезона закруток многие хозяйки замечают, что привычные рецепты начали давать сбой. Огурцы становятся мягкими, капуста скользкой, а банки взрываются. Причина этого может быть не в стерилизации или неправильных пропорциях, а в самой соли. Если выбрать не ту, консервация просто не удастся.

Редакция FoodOboz расскажет, какая соль лучше всего подходит для консервирования. Продукт нужно очень внимательно выбирать в магазине.

В этом году на полках магазинов появилось много импортной соли, в частности турецкой. Внешне она выглядит качественной, хорошо сыплется, не сбивается в комки. Но все дело в добавке, которая часто есть в ее составе. Речь идет о ферроцианиде калия – это антислеживатель с маркировкой Е536. Его добавляют, чтобы соль не впитывала влагу.

Именно это вещество вредит домашним заготовкам. Оно мешает естественному процессу брожения, поэтому вместо хрустящих огурцов и ароматной квашеной капусты можно получить неприятную массу или банку с плесенью. Часто после использования такой соли банки начинают бродить, крышки вздуваются или даже слетают.

Важно внимательно читать состав на упаковке. Если в составе есть Е536 или другие подобные индексы (например, Е535 или Е538), такую соль лучше не брать для консервации. Также стоит избегать йодированной соли – йод может влиять на вкус и вид заготовок.

Лучше всего для консервации подходит обычная каменная или морская соль без каких-либо добавок. Она должна быть грубого помола и содержать только натрий хлорид. Такая соль не испортит заготовки и даст возможность овощам правильно закваситься или замариноваться.

Так что перед тем как приступить к следующей партии домашних вкусностей, лучше убедиться, что соль проверенная и безопасная. И тогда ваши запасы на зиму точно получатся удачными.

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