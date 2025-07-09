Иногда на грядке салата растет больше, чем нужно, и он быстро перерастает. Листья становятся более грубыми, менее сочными, и кажется, что их уже не спасти. Но не спешите нести такую зелень в компост. На самом деле, переросший салат еще может послужить.

Редакция FoodOboz расскажет, как заготовить листья домашнего салата на зиму. Зимой такая зелень станет настоящей находкой для супов, рагу, соусов и других блюд.

Как подготовить зелень к заморозке

Сначала нужно оторвать листья – стебли для заготовок не используются. Салат промывают под проточной водой, после чего следует его хорошо просушить. Вместо долгой сушки на полотенце лучше воспользоваться сушилкой для зелени – это быстрее и удобнее. После этого можно еще легонько промокнуть листья бумажным полотенцем или оставить на несколько минут подсохнуть.

Замораживание в виде кубиков

Измельчите чистые листья в блендере, добавив немного воды. Когда масса станет более однородной, можно постепенно добавить еще немного салата и снова взбить. Полученную смесь разлейте по формам для льда. Чтобы избежать посторонних запахов, накройте формы пищевой пленкой. После замораживания переложите кубики в герметичный пакет и храните в морозильной камере. Зимой эти кубики удобно добавлять в супы, тушеные овощи, соусы или мясные блюда.

Зелень в контейнерах

Если нет желания работать с блендером, салат можно просто мелко нарезать. Затем разложить его в небольшие пищевые контейнеры – оптимальный объем 200-250 мл. Плотно закройте крышками и заморозьте. Такая порционная подача очень удобная для повседневного использования: просто достали и сразу в блюдо.

Замораживание в пакетах

Если под рукой нет контейнеров, подойдут обычные пакеты. Разложите порции салата, уберите лишний воздух и плотно завяжите. В морозилке такие пакеты не занимают много места. Перед использованием не обязательно размораживать – можно сразу класть в блюдо.

Такой простой подход позволяет не выбрасывать хорошую зелень, даже если она уже не такая нежная, как молодая. И самое главное – зимой вы всегда будете иметь под рукой натуральную добавку к блюдам. Без лишних затрат, с минимальными усилиями и пользой для вкуса.

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