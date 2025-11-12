Эмалированные кастрюли являются классикой на кухне – прочные, удобные и эстетичные. Они хорошо держат тепло, не взаимодействуют с продуктами и могут служить десятилетиями. Со временем эмаль темнеет, покрывается нагаром, жиром и теряет блеск. Обычное мытье не помогает, а агрессивные средства могут повредить покрытие. Есть несколько проверенных способов, которые позволяют вернуть эмалированным кастрюлям чистоту и блеск без усилий и химии.

Редакция FoodOboz расскажет, чем можно идеально отмыть эмалированные кастрюли от жира и нагара.

Как почистить эмалированную кастрюлю от нагара и жира.

Сода, соль и уксус. В кастрюлю налейте горячей воды, добавьте две столовые ложки соды, одну ложку соли и полстакана уксуса. Когда начнется реакция и появится легкое шипение, оставьте смесь на 15-20 минут. Затем осторожно протрите поверхность губкой – нагар будет отходить без усилий. Такой метод не повреждает эмаль и не оставляет запаха.

"Молочная ванна" для возвращения блеска

Если внутри кастрюли образовался серый налет или темные пятна, налейте немного молока (примерно 2-3 см) и доведите до кипения. Оставьте остывать прямо в кастрюле. Белки молока сцепятся с налетом, и после остывания его легко будет смыть теплой водой. Поверхность станет светлее и снова будет блестеть, как новая.

Горчичный порошок и сода для застарелых загрязнений

Для сильного жира или пригоревшего слоя смешайте по столовой ложке соды и горчичного порошка. Добавьте немного воды, чтобы образовалась густая паста. Нанесите смесь на загрязненные места и оставьте на 10 минут. Затем потрите мягкой губкой – даже старый нагар исчезнет.

Паровая очистка с лимонным соком

Чтобы очистить крышку или труднодоступные места возле ручек, воспользуйтесь паровым методом. В кастрюлю поставьте небольшую мисочку с водой и лимонным соком, накройте крышкой и поставьте на слабый огонь на 5-7 минут. Пары лимонной кислоты размягчат загрязнения, после чего их легко убрать салфеткой.

Советы по уходу за эмалированной посудой

Не используйте металлические щетки или абразивные средства.

Не допускайте резких перепадов температуры, чтобы избежать трещин.

После мытья всегда тщательно вытирайте посуду насухо.

