Не стоит выбрасывать старые эмалированные кастрюли: чем почистить, чтобы были, как новые
Эмалированные кастрюли являются классикой на кухне – прочные, удобные и эстетичные. Они хорошо держат тепло, не взаимодействуют с продуктами и могут служить десятилетиями. Со временем эмаль темнеет, покрывается нагаром, жиром и теряет блеск. Обычное мытье не помогает, а агрессивные средства могут повредить покрытие. Есть несколько проверенных способов, которые позволяют вернуть эмалированным кастрюлям чистоту и блеск без усилий и химии.
Редакция FoodOboz расскажет, чем можно идеально отмыть эмалированные кастрюли от жира и нагара.
Как почистить эмалированную кастрюлю от нагара и жира.
Сода, соль и уксус. В кастрюлю налейте горячей воды, добавьте две столовые ложки соды, одну ложку соли и полстакана уксуса. Когда начнется реакция и появится легкое шипение, оставьте смесь на 15-20 минут. Затем осторожно протрите поверхность губкой – нагар будет отходить без усилий. Такой метод не повреждает эмаль и не оставляет запаха.
"Молочная ванна" для возвращения блеска
Если внутри кастрюли образовался серый налет или темные пятна, налейте немного молока (примерно 2-3 см) и доведите до кипения. Оставьте остывать прямо в кастрюле. Белки молока сцепятся с налетом, и после остывания его легко будет смыть теплой водой. Поверхность станет светлее и снова будет блестеть, как новая.
Горчичный порошок и сода для застарелых загрязнений
Для сильного жира или пригоревшего слоя смешайте по столовой ложке соды и горчичного порошка. Добавьте немного воды, чтобы образовалась густая паста. Нанесите смесь на загрязненные места и оставьте на 10 минут. Затем потрите мягкой губкой – даже старый нагар исчезнет.
Паровая очистка с лимонным соком
Чтобы очистить крышку или труднодоступные места возле ручек, воспользуйтесь паровым методом. В кастрюлю поставьте небольшую мисочку с водой и лимонным соком, накройте крышкой и поставьте на слабый огонь на 5-7 минут. Пары лимонной кислоты размягчат загрязнения, после чего их легко убрать салфеткой.
Советы по уходу за эмалированной посудой
- Не используйте металлические щетки или абразивные средства.
- Не допускайте резких перепадов температуры, чтобы избежать трещин.
- После мытья всегда тщательно вытирайте посуду насухо.
