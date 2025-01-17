Не только салат: как приготовить элементарные бутерброды с крабовыми палочками

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Не только салат: как приготовить элементарные бутерброды с крабовыми палочками

С крабовыми палочками можно сделать не только салат, но и вкусные бутерброды. Такая закуска очень сытная и простая в приготовлении. Ничего отваривать или жарить вам не придется.

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Идея приготовления элементарных бутербродов с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Понадобится всего пять ингредиентов.

Не только салат: как приготовить элементарные бутерброды с крабовыми палочками

Ингредиенты:

  • вкусный хлеб (чиабатта, багет)
  • фета – 200 г
  • крабовые палочки – 200 г крабовых палочек
  • маслины – 20-25 шт.
  • небольшой пучок укропа

Способ приготовления:

Не только салат: как приготовить элементарные бутерброды с крабовыми палочками

1. Тоненько нарезать хлеб.

Не только салат: как приготовить элементарные бутерброды с крабовыми палочками

2. Выложить на противень застеленный пергаментом и запекать в разогретой до 180 градусов духовке (режим вверх-низ плюс конвекция). Нам нужно подсушить хлеб до золотистости +/-10 минут.

Не только салат: как приготовить элементарные бутерброды с крабовыми палочками

3. Мелко нарезать крабовые палочки, маслины и укроп.

4. Смешать их в миске вместе с фетой.

Не только салат: как приготовить элементарные бутерброды с крабовыми палочками

5. Хлеб выложить на тарелку.

6. Сверху выложить массу и украсить по желанию.

Не только салат: как приготовить элементарные бутерброды с крабовыми палочками

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