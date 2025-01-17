Не только салат: как приготовить элементарные бутерброды с крабовыми палочками
С крабовыми палочками можно сделать не только салат, но и вкусные бутерброды. Такая закуска очень сытная и простая в приготовлении. Ничего отваривать или жарить вам не придется.
Идея приготовления элементарных бутербродов с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Понадобится всего пять ингредиентов.
Ингредиенты:
- вкусный хлеб (чиабатта, багет)
- фета – 200 г
- крабовые палочки – 200 г крабовых палочек
- маслины – 20-25 шт.
- небольшой пучок укропа
Способ приготовления:
1. Тоненько нарезать хлеб.
2. Выложить на противень застеленный пергаментом и запекать в разогретой до 180 градусов духовке (режим вверх-низ плюс конвекция). Нам нужно подсушить хлеб до золотистости +/-10 минут.
3. Мелко нарезать крабовые палочки, маслины и укроп.
4. Смешать их в миске вместе с фетой.
5. Хлеб выложить на тарелку.
6. Сверху выложить массу и украсить по желанию.
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