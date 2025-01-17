С крабовыми палочками можно сделать не только салат, но и вкусные бутерброды. Такая закуска очень сытная и простая в приготовлении. Ничего отваривать или жарить вам не придется.

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Идея приготовления элементарных бутербродов с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Понадобится всего пять ингредиентов.

Ингредиенты:

вкусный хлеб (чиабатта, багет)

фета – 200 г

крабовые палочки – 200 г крабовых палочек

маслины – 20-25 шт.

небольшой пучок укропа

Способ приготовления:

1. Тоненько нарезать хлеб.

2. Выложить на противень застеленный пергаментом и запекать в разогретой до 180 градусов духовке (режим вверх-низ плюс конвекция). Нам нужно подсушить хлеб до золотистости +/-10 минут.

3. Мелко нарезать крабовые палочки, маслины и укроп.

4. Смешать их в миске вместе с фетой.

5. Хлеб выложить на тарелку.

6. Сверху выложить массу и украсить по желанию.

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