Не трескается и не прилипает к рукам: самая удачная глазурь для пасок из трех ингредиентов
Глазурь для пасок можно приготовить из двух, трех и вообще одного ингредиента и без лишних усилий. Но, еще важно – чтобы глазурь не трескалась и не прилипала.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и удачной глазури из желатина и сахарной пудры.
Ингредиенты:
- 0.5 ч.л. желатина (5 г.)
- 1 ст.л. воды (13 г.)
- 100 г. сахарной пудры
- 2 ст.л. воды (25 г.)
Способ приготовления:
1. Желатин заливаем водой, перемешиваем и отставляем набухать.
2. К сахарной пудре добавляем воду, перемешиваем и отправляем на средний огонь. При постоянном помешивании доводим массу до кипения и снимаем с огня. Добавляем желатин, перемешиваем до полного растворения.
3. Начинаем взбивать массу миксером до образования рыхлой, белой массы. Сразу нанесите глазурь на холодные пасочки и украшайте, она быстро застывает.
