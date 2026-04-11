Глазурь для пасок можно приготовить из двух, трех и вообще одного ингредиента и без лишних усилий. Но, еще важно – чтобы глазурь не трескалась и не прилипала.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и удачной глазури из желатина и сахарной пудры.

Ингредиенты:

0.5 ч.л. желатина (5 г.)

1 ст.л. воды (13 г.)

100 г. сахарной пудры

2 ст.л. воды (25 г.)

Способ приготовления:

1. Желатин заливаем водой, перемешиваем и отставляем набухать.

2. К сахарной пудре добавляем воду, перемешиваем и отправляем на средний огонь. При постоянном помешивании доводим массу до кипения и снимаем с огня. Добавляем желатин, перемешиваем до полного растворения.

3. Начинаем взбивать массу миксером до образования рыхлой, белой массы. Сразу нанесите глазурь на холодные пасочки и украшайте, она быстро застывает.

