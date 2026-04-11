Не трескается и не прилипает к рукам: самая удачная глазурь для пасок из трех ингредиентов

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Не трескается и не прилипает к рукам: самая удачная глазурь для пасок из трех ингредиентов

Глазурь для пасок можно приготовить из двух, трех и вообще одного ингредиента и без лишних усилий. Но, еще важно – чтобы глазурь не трескалась и не прилипала.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и удачной глазури из желатина и сахарной пудры.

Ингредиенты: 

  • 0.5 ч.л. желатина (5 г.)
  • 1 ст.л. воды (13 г.)
  • 100 г. сахарной пудры
  • 2 ст.л. воды (25 г.)

Способ приготовления: 

1. Желатин заливаем водой, перемешиваем и отставляем набухать.

2. К сахарной пудре добавляем воду, перемешиваем и отправляем на средний огонь. При постоянном помешивании доводим массу до кипения и снимаем с огня. Добавляем желатин, перемешиваем до полного растворения.

3. Начинаем взбивать массу миксером до образования рыхлой, белой массы. Сразу нанесите глазурь на холодные пасочки и украшайте, она быстро застывает.

