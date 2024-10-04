В мире идет много споров относительно правильного места для хранения шоколада. Некоторые считают, что идеальным местом является холодильник, ведь именно там изделие никогда не растопится и не потеряет свою форму. А есть и те, кто никогда не будет есть шоколад, который только что достали из холодильника.

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Джошуа Хьюстон, эксперт по хранению пищевых продуктов с сайта Household Quotes предостерегает от одного из популярных мест для шоколада, пишет Express. Как оказалось, он категорически против того, чтобы этот продукт хранился в холодильнике.

Шоколад способен впитывать в себя посторонние запахи. А самая большая их концентрация в закрытом пространстве, как правило, находится именно в холодильнике. Поедание шоколада с привкусом других продуктов очень неприятно, поэтому от этого лучше отказаться. Кроме того, холод способен забирать вкусовые качества шоколада. В результате вы можете заметить, что он просто стал менее вкусным.

Еще одной достаточно большой проблемой, возникающей в случае хранения шоколада в холодильнике, является обесцвечивание. В холодильнике достаточно высокая влажность, в результате которой сахар поднимается на поверхность шоколада, образуя белые пятна. В результате вам просто не захочется есть шоколад с таким внешним видом. Поэтому хранить шоколад лучше в кухонном шкафу, подальше от солнечных лучей и перепада температур.

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