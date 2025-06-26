После варки макарон часто остается вода, которую обычно просто выливают. Но такая жидкость может стать полезной в приготовлении других блюд. В ней содержится крахмал, переходящий из пасты во время варки. Именно он делает воду ценной для кулинарных экспериментов.

Редакция FoodOboz расскажет, как удачно можно использовать воду из-под макарон. Такой лайфхак точно вам пригодится.

Крахмал в воде мягко влияет на текстуру продуктов. Если добавить несколько ложек этой жидкости к взбитым яйцам, яичница получится более нежной и не такой сухой. Для приготовления стоит смешать два яйца с 1-2 ложками воды после макарон. Затем смесь выливают на разогретую сковородку и готовят на небольшом огне, осторожно перемешивая.

Также такую воду можно добавлять в соусы для пасты, тушеные овощи или пюре. Она помогает соединить ингредиенты, делает консистенцию блюда более однородной.

Чтобы сохранить воду из-под макарон, достаточно перед сливом отлить немного в отдельную миску. Ее лучше использовать сразу после приготовления, пока она еще теплая.

Таким образом, даже простое блюдо на сковородке может стать мягче и вкуснее – достаточно лишь не выливать всю воду после варки макарон.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: