Не яйца и не лук: всего одна специя сделает котлеты очень сочными

Домашние котлеты – самое простое и вкусное мясное блюдо. Готовить их можно из любого мяса, особенно вкусно будет – из свинины, куриного филе.

Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинарных экспертов, какую специю нужно добавить в котлеты для сочности.

Как сделать котлеты сочными и пышными с помощью одной добавки

Несмотря на то, что сода является специй для выпечки, эксперты советуют добавлять в мясные блюда, а особенно в котлеты. Она сделает их сочными, вкусными.

"Такая добавка повышает общую щелочность блюда и снижает кислотность. В обычных условиях во время приготовления мясные белки сжимаются между собой, выделяя сок в сковороду. Из-за этого блюдо становится рассыпчатым и сухим. Но в щелочной среде белки расслабляются и гораздо меньше сжимаются. В результате фарш остается очень сочным даже после длительного тушения", – утверждают эксперты.

Стоит отметить благодаря соде, мясо и блюда из него приобретает аппетитную корочку после обжаривания. Фарш подрумянивается со всех сторон, приобретая целую палитру новых ароматов.

Сколько соды добавить в котлеты

На килограмм мяса нужно всего чайную ложку соды. Ее нужно растворить в двух столовых ложках воды, после чего осторожно вмешивают в фарш после добавления всех специй. Затем массу оставляют постоять 15-30 минут, после чего приступают к приготовлению.

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