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Необычный крабовый салат для новогоднего стола: добавьте всего один ингредиент
Крабовый салат – блюдо, которое можно готовить как для праздничного стола, так и просто для обеда или ужина. Для оригинального вкуса в блюдо можно добавить морковь по-корейски или сырую тертую морковь и свежий огурец.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного крабового салата, который готовится 10 минут.
Ингредиенты:
- крабовые палочки
- огурец
- морковь
- консервированная кукуруза
- яйца
- сыр твердый
- майонез
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки нарежьте тоненькой соломкой. Огурец и морковь натрите на терке.
2. Все овощи складываем в миску, добавляем кукурузу, майонез, соль по вкусу.
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