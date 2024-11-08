Крабовый салат – блюдо, которое можно готовить как для праздничного стола, так и просто для обеда или ужина. Для оригинального вкуса в блюдо можно добавить морковь по-корейски или сырую тертую морковь и свежий огурец.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного крабового салата, который готовится 10 минут.

Ингредиенты:

крабовые палочки

огурец

морковь

консервированная кукуруза

яйца

сыр твердый

майонез

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки нарежьте тоненькой соломкой. Огурец и морковь натрите на терке.

2. Все овощи складываем в миску, добавляем кукурузу, майонез, соль по вкусу.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: