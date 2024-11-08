Необычный крабовый салат для новогоднего стола: добавьте всего один ингредиент

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,3 т.
Необычный крабовый салат для новогоднего стола: добавьте всего один ингредиент

Крабовый салат – блюдо, которое можно готовить как для праздничного стола, так и просто для обеда или ужина. Для оригинального вкуса в блюдо можно добавить морковь по-корейски или сырую тертую морковь и свежий огурец. 

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Крабовый салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного крабового салата, который готовится 10 минут.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • крабовые палочки
  • огурец
  • морковь
  • консервированная кукуруза
  • яйца
  • сыр твердый
  • майонез
  • соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки нарежьте тоненькой соломкой. Огурец и морковь натрите на терке.

Ингредиенты для блюда

2. Все овощи складываем в миску, добавляем кукурузу, майонез, соль по вкусу.

Готовый салат

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