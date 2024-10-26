Сегодня предлагаем вам приготовить "невидимый" яблочный пирог. Он имеет такое необычное название, потому что действительно незаметен на тарелке из-за большого количества начинки. Он легкий, очень нежный и не содержит много муки.

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Как приготовить яблочный пирог так, чтобы он стал невидимым, в Instagram рассказала фудблогер Валентина Кущ. На активную работу по приготовлению пирога следует потратить всего 10 минут.

Ингредиенты для крамбла

Сахар – 90 гр

Сливочное масло – 50 гр

Мука – 100 гр

Ингредиенты для пирога

Яблоки – 5 шт

Изюм или клюква – 50 гр

Орехи – 50 гр

Лайм или лимон – ½ шт

Молоко – 200 гр

Яйца – 2 шт

Сахар – 150 гр

Ванильный сахар

Мука – 70 гр

Разрыхлитель – 5 гр

Корица

Способ приготовления

1. Готовим крамбл. Смешиваем все ингредиенты. Масло должно быть холодным, рубим его ножом и смешиваем руками до однородной крошки.

2. Для начинки чистим яблоки, режем пополам и нарезаем тоненькими кусочками, чем тоньше, тем лучше.

3. Можно разрезать на 4 части и тоже мелко нашинковать. Добавляем орешки, если есть, сухофрукты, цедра лайма и сок.

4. Отдельно смешиваем: молоко, 2 яйца, сахар, ваниль, муку и разрыхлитель. Заливаем этой жидкостью яблоки. Перемешиваем.

5. Форму выстилаем пергаментом и на дно выкладываем половину крамбла.

6. Сверху выкладываем яблоки в тесте. Поверх яблок высыпаем оставшийся крамбл. Можно добавить еще орешков.

7. Запекаем при 180° в течение одного часа или до золотистости.

8. Подавать полностью охлажденным.

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