"Невидимый" яблочный пирог: простая выпечка из доступных ингредиентов
Сегодня предлагаем вам приготовить "невидимый" яблочный пирог. Он имеет такое необычное название, потому что действительно незаметен на тарелке из-за большого количества начинки. Он легкий, очень нежный и не содержит много муки.
Как приготовить яблочный пирог так, чтобы он стал невидимым, в Instagram рассказала фудблогер Валентина Кущ. На активную работу по приготовлению пирога следует потратить всего 10 минут.
Ингредиенты для крамбла
- Сахар – 90 гр
- Сливочное масло – 50 гр
- Мука – 100 гр
Ингредиенты для пирога
- Яблоки – 5 шт
- Изюм или клюква – 50 гр
- Орехи – 50 гр
- Лайм или лимон – ½ шт
- Молоко – 200 гр
- Яйца – 2 шт
- Сахар – 150 гр
- Ванильный сахар
- Мука – 70 гр
- Разрыхлитель – 5 гр
- Корица
Способ приготовления
1. Готовим крамбл. Смешиваем все ингредиенты. Масло должно быть холодным, рубим его ножом и смешиваем руками до однородной крошки.
2. Для начинки чистим яблоки, режем пополам и нарезаем тоненькими кусочками, чем тоньше, тем лучше.
3. Можно разрезать на 4 части и тоже мелко нашинковать. Добавляем орешки, если есть, сухофрукты, цедра лайма и сок.
4. Отдельно смешиваем: молоко, 2 яйца, сахар, ваниль, муку и разрыхлитель. Заливаем этой жидкостью яблоки. Перемешиваем.
5. Форму выстилаем пергаментом и на дно выкладываем половину крамбла.
6. Сверху выкладываем яблоки в тесте. Поверх яблок высыпаем оставшийся крамбл. Можно добавить еще орешков.
7. Запекаем при 180° в течение одного часа или до золотистости.
8. Подавать полностью охлажденным.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты пирогов: