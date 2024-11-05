Хурма – это неиссякаемый источник витаминов и полезных микроэлементов. А еще это вкуснейший фрукт, сезон которого наступает осенью. Сочная ароматная хурма нравится абсолютно всем, от детей до взрослых.

Видео дня

А поскольку на дворе осень, почему бы не приготовить из этого фрукта вкусный десерт, приложив лишь минимальные усилия? Именно так подумала фудблогер с ником katia cooking. В Instagram она предложила рецепт приготовления нежнейшего десерта с хурмой без выпечки.

Ингредиенты

Сметана – 250 гр

Молоко – 250 мл

Желатин – 15 гр

Сахар – 70 гр

Ваниль – 1 ч.л.

Хурма – 2-3 шт

Апельсин – 1 шт

Способ приготовления

1.Желатин смешиваем со 150 мл молока и отставляем для набухания.

2. К сметане добавляем остаток молока, сахар и ваниль. Тщательно перемешиваем.

3. На водяной бане растапливаем желатин.

4. Добавляем желатин в сметану и быстро перемешиваем.

5. Получившуюся массу разливаем по формам. Если вы используете прозрачные стаканы, то их можно наклонить, чтобы добавить красоты будущему десерту.

6. Отправляем в холодильник до полного застывания.

7. Хурму нарезаем по смешиваем с соком апельсина. Перебиваем блендером до однородности.

8. Достаем формы из холодильника и добавляем массу из хурмы.

9. Подаем к столу.

На OBOZ.UA есть и другие блюда из хурмы: