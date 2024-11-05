Нежнейший десерт с хурмой без выпечки: рецепт с сезонным фруктом

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Нежнейший десерт с хурмой без выпечки: рецепт с сезонным фруктом

Хурма – это неиссякаемый источник витаминов и полезных микроэлементов. А еще это вкуснейший фрукт, сезон которого наступает осенью. Сочная ароматная хурма нравится абсолютно всем, от детей до взрослых.

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А поскольку на дворе осень, почему бы не приготовить из этого фрукта вкусный десерт, приложив лишь минимальные усилия? Именно так подумала фудблогер с ником katia cooking. В Instagram она предложила рецепт приготовления нежнейшего десерта с хурмой без выпечки.

Нежнейший десерт с хурмой без выпечки: рецепт с сезонным фруктом

Ингредиенты

  • Сметана – 250 гр
  • Молоко – 250 мл
  • Желатин – 15 гр
  • Сахар – 70 гр
  • Ваниль – 1 ч.л.
  • Хурма – 2-3 шт
  • Апельсин – 1 шт

Способ приготовления

1.Желатин смешиваем со 150 мл молока и отставляем для набухания.

Нежнейший десерт с хурмой без выпечки: рецепт с сезонным фруктом

2. К сметане добавляем остаток молока, сахар и ваниль. Тщательно перемешиваем.

3. На водяной бане растапливаем желатин.

4. Добавляем желатин в сметану и быстро перемешиваем.

5. Получившуюся массу разливаем по формам. Если вы используете прозрачные стаканы, то их можно наклонить, чтобы добавить красоты будущему десерту.

Нежнейший десерт с хурмой без выпечки: рецепт с сезонным фруктом

6. Отправляем в холодильник до полного застывания.

7. Хурму нарезаем по смешиваем с соком апельсина. Перебиваем блендером до однородности.

Нежнейший десерт с хурмой без выпечки: рецепт с сезонным фруктом

8. Достаем формы из холодильника и добавляем массу из хурмы.

9. Подаем к столу.

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