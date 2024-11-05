Нежнейший десерт с хурмой без выпечки: рецепт с сезонным фруктом
Хурма – это неиссякаемый источник витаминов и полезных микроэлементов. А еще это вкуснейший фрукт, сезон которого наступает осенью. Сочная ароматная хурма нравится абсолютно всем, от детей до взрослых.
А поскольку на дворе осень, почему бы не приготовить из этого фрукта вкусный десерт, приложив лишь минимальные усилия? Именно так подумала фудблогер с ником katia cooking. В Instagram она предложила рецепт приготовления нежнейшего десерта с хурмой без выпечки.
Ингредиенты
- Сметана – 250 гр
- Молоко – 250 мл
- Желатин – 15 гр
- Сахар – 70 гр
- Ваниль – 1 ч.л.
- Хурма – 2-3 шт
- Апельсин – 1 шт
Способ приготовления
1.Желатин смешиваем со 150 мл молока и отставляем для набухания.
2. К сметане добавляем остаток молока, сахар и ваниль. Тщательно перемешиваем.
3. На водяной бане растапливаем желатин.
4. Добавляем желатин в сметану и быстро перемешиваем.
5. Получившуюся массу разливаем по формам. Если вы используете прозрачные стаканы, то их можно наклонить, чтобы добавить красоты будущему десерту.
6. Отправляем в холодильник до полного застывания.
7. Хурму нарезаем по смешиваем с соком апельсина. Перебиваем блендером до однородности.
8. Достаем формы из холодильника и добавляем массу из хурмы.
9. Подаем к столу.
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