Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных отбивных, котлет, намазок, салатов. Еще его можно просто вкусно стушить с овощами, грибами, в соусах.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного куриного филе в нежном соусе, с томатами и орзо.

Ингредиенты:

Куриное филе 400 г

Лук 1 шт.

Чеснок 2 зуб.

Вяленые помидоры 50 г

Шпинат

Орзо (или другая паста) 250 г

Кипяток

Сливки 150 мл

Пармезан 40 г

Соль

Масло для жарки, сливочное масло

Способ приготовления:

1. Обжарьте куриное филе до золотистой корочки с обеих сторон, выньте.

2. В той же кастрюле обжарьте лук и чеснок, добавьте вяленые помидоры, шпинат и орзо.

3. Влейте кипяток и сливки, посолите, перемешайте, верните курицу в соус и готовьте еще около 10 минут.

В конце добавьте тертый пармезан и подавайте горячим!

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