Нежное куриное филе в сливочном соусе со шпинатом, вялеными томатами и орзо: рецепт блюда на обед и ужин

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
432
Рецепт блюда на ужин
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Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных отбивных, котлет, намазок, салатов. Еще его можно просто вкусно стушить с овощами, грибами, в соусах.

Тушеное филе в соусе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного куриного филе в нежном соусе, с томатами и орзо.

Ингредиенты:

  • Куриное филе 400 г
  • Лук 1 шт.
  • Чеснок 2 зуб.
  • Вяленые помидоры 50 г
  • Шпинат
  • Орзо (или другая паста) 250 г
  • Кипяток
  • Сливки 150 мл
  • Пармезан 40 г
  • Соль
  • Масло для жарки, сливочное масло

Способ приготовления:

1. Обжарьте куриное филе до золотистой корочки с обеих сторон, выньте.

Жареное филе

2. В той же кастрюле обжарьте лук и чеснок, добавьте вяленые помидоры, шпинат и орзо.

Орзо с вялеными томатами

3. Влейте кипяток и сливки, посолите, перемешайте, верните курицу в соус и готовьте еще около 10 минут.

Сливки для соуса

В конце добавьте тертый пармезан и подавайте горячим!

Готовое блюдо

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