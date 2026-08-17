Нежное куриное филе в сливочном соусе со шпинатом, вялеными томатами и орзо: рецепт блюда на обед и ужин
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Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных отбивных, котлет, намазок, салатов. Еще его можно просто вкусно стушить с овощами, грибами, в соусах.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного куриного филе в нежном соусе, с томатами и орзо.
Ингредиенты:
- Куриное филе 400 г
- Лук 1 шт.
- Чеснок 2 зуб.
- Вяленые помидоры 50 г
- Шпинат
- Орзо (или другая паста) 250 г
- Кипяток
- Сливки 150 мл
- Пармезан 40 г
- Соль
- Масло для жарки, сливочное масло
Способ приготовления:
1. Обжарьте куриное филе до золотистой корочки с обеих сторон, выньте.
2. В той же кастрюле обжарьте лук и чеснок, добавьте вяленые помидоры, шпинат и орзо.
3. Влейте кипяток и сливки, посолите, перемешайте, верните курицу в соус и готовьте еще около 10 минут.
В конце добавьте тертый пармезан и подавайте горячим!
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