Нежный десерт без выпекания и теста: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
174
Домашние десерты можно готовить не только из теста, идеальной основой также будет желе, птичье молоко, лаваш, вафли. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого десерта без выпекания, из молока и желатина. 

Ингредиенты:

  • желатин быстрорастворимый 25 г
  • молоко  325 мл (125 для желатина)
  • сметана 350 мл
  • ванильный сахар 10 г (или щепотка ванилина)
  • сахар 80 г
  • яичные желтки 3 шт.

Способ приготовления:

1. Желатин быстрорастворимый залить 125 мл молока и оставить набухать.

2. В кастрюлю добавить яичные желтки, сахар, молоко 200 мл и все смешать. Переставить на средний огонь кастрюлю и помешивать жидкость. Когда жидкость закипит, тогда сразу выключить, добавить желатин и хорошо еще раз перемешать и оставить остыть немного.

3. К сметане добавить ванильный сахар, жидкость яичную, все хорошо смешать и вылить в удобную форму. Переложить минимум на 2 часа в холодильник.

