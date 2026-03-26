Нежный десерт без выпекания и теста: делимся легким рецептом
Домашние десерты можно готовить не только из теста, идеальной основой также будет желе, птичье молоко, лаваш, вафли.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого десерта без выпекания, из молока и желатина.
Ингредиенты:
- желатин быстрорастворимый 25 г
- молоко 325 мл (125 для желатина)
- сметана 350 мл
- ванильный сахар 10 г (или щепотка ванилина)
- сахар 80 г
- яичные желтки 3 шт.
Способ приготовления:
1. Желатин быстрорастворимый залить 125 мл молока и оставить набухать.
2. В кастрюлю добавить яичные желтки, сахар, молоко 200 мл и все смешать. Переставить на средний огонь кастрюлю и помешивать жидкость. Когда жидкость закипит, тогда сразу выключить, добавить желатин и хорошо еще раз перемешать и оставить остыть немного.
3. К сметане добавить ванильный сахар, жидкость яичную, все хорошо смешать и вылить в удобную форму. Переложить минимум на 2 часа в холодильник.
