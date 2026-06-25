Нежный и пышный омлет из двух яиц: рассказываем, что обязательно добавить в основу, но это не сливки

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
345
Рецепт блюда
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Омлет – лучший вариант блюда для полезного, быстрого и вкусного завтрака. Для того, чтобы омлет был нежным, кулинары советуют добавить к яйцам растопленное масло.

Нежный и пышный омлет из двух яиц: рассказываем, что обязательно добавить в основу, но это не сливки

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, удачного и пышного омлета из двух яиц и сыра. 

Ингредиенты:

  • яйца
  • сыр любой 
  • масло сливочное
  • специи
  • зелень

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйца, добавьте растопленное масло, специи.

2. Растопите масло, вылейте яичную смесь и готовьте 1-2 минуты.

Нежный и пышный омлет из двух яиц: рассказываем, что обязательно добавить в основу, но это не сливки

Подавайте с овощами, зеленью!

Нежный и пышный омлет из двух яиц: рассказываем, что обязательно добавить в основу, но это не сливки

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