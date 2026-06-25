Омлет – лучший вариант блюда для полезного, быстрого и вкусного завтрака. Для того, чтобы омлет был нежным, кулинары советуют добавить к яйцам растопленное масло.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, удачного и пышного омлета из двух яиц и сыра.

Ингредиенты:

яйца

сыр любой

масло сливочное

специи

зелень

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца, добавьте растопленное масло, специи.

2. Растопите масло, вылейте яичную смесь и готовьте 1-2 минуты.

Подавайте с овощами, зеленью!

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