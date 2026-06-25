Нежный и пышный омлет из двух яиц: рассказываем, что обязательно добавить в основу, но это не сливки
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Омлет – лучший вариант блюда для полезного, быстрого и вкусного завтрака. Для того, чтобы омлет был нежным, кулинары советуют добавить к яйцам растопленное масло.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, удачного и пышного омлета из двух яиц и сыра.
Ингредиенты:
- яйца
- сыр любой
- масло сливочное
- специи
- зелень
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца, добавьте растопленное масло, специи.
2. Растопите масло, вылейте яичную смесь и готовьте 1-2 минуты.
Подавайте с овощами, зеленью!
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