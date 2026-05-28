Нежный картофель в сливочно-сырном соусе: рецепт на сковородке
Картофель в сливочно-сырном соусе – одно из самых простых и одновременно самых вкусных блюд для домашнего обеда или ужина. Она получается нежной внутри, с аппетитной корочкой и густым кремовым соусом. Особый вкус добавляют чеснок, зелень и сыр чеддер, который делает текстуру еще более насыщенной. Такой рецепт не требует сложных ингредиентов и готовится просто на сковородке. Блюдо отлично подходит как самостоятельно, так и в качестве гарнира к мясу или овощам.
Идея приготовления картофеля в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера valeriia.moroz в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 8-10 шт.
- подсолнечное масло – 2-3 ст.л.
- сливочное масло – 30 г
- сливки 10% – 150-200 мл.
- чеснок – 2-3 зубчика
- сыр чеддер – 4 ломтика
- зелень – укроп или петрушка
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель почистите и нарежьте дольками среднего размера.
2. Разогрейте сковородку с подсолнечным и сливочным маслом.
3. Выложите картофель и обжаривайте до золотистой корочки, периодически помешивая.
4. Для соуса смешайте сливки, измельченный чеснок, мелко нарезанную зелень и соль.
5. Влейте сливочную смесь к картофелю, хорошо перемешайте и тушите несколько минут на небольшом огне, пока соус не начнет густеть.
6. Добавьте ломтики чеддера и перемешайте, чтобы сыр полностью расплавился и сделал соус кремовым и нежным.
7. Подавайте картофель горячим сразу после приготовления. Блюдо получается ароматным, сытным и прекрасно подходит даже без дополнительных гарниров.
