Картофель в сливочно-сырном соусе – одно из самых простых и одновременно самых вкусных блюд для домашнего обеда или ужина. Она получается нежной внутри, с аппетитной корочкой и густым кремовым соусом. Особый вкус добавляют чеснок, зелень и сыр чеддер, который делает текстуру еще более насыщенной. Такой рецепт не требует сложных ингредиентов и готовится просто на сковородке. Блюдо отлично подходит как самостоятельно, так и в качестве гарнира к мясу или овощам.

Идея приготовления картофеля в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера valeriia.moroz в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 8-10 шт.

подсолнечное масло – 2-3 ст.л.

сливочное масло – 30 г

сливки 10% – 150-200 мл.

чеснок – 2-3 зубчика

сыр чеддер – 4 ломтика

зелень – укроп или петрушка

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель почистите и нарежьте дольками среднего размера.

2. Разогрейте сковородку с подсолнечным и сливочным маслом.

3. Выложите картофель и обжаривайте до золотистой корочки, периодически помешивая.

4. Для соуса смешайте сливки, измельченный чеснок, мелко нарезанную зелень и соль.

5. Влейте сливочную смесь к картофелю, хорошо перемешайте и тушите несколько минут на небольшом огне, пока соус не начнет густеть.

6. Добавьте ломтики чеддера и перемешайте, чтобы сыр полностью расплавился и сделал соус кремовым и нежным.

7. Подавайте картофель горячим сразу после приготовления. Блюдо получается ароматным, сытным и прекрасно подходит даже без дополнительных гарниров.

